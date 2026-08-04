Лукашенко собрал совещание по созданию новой Академии интеллектуальных технологий

Формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В детальном обсуждении данного вопроса во Дворце Независимости приняли участие руководство правительства, Администрации Президента, Национальной академии наук, а также руководители ряда министерств и ведущих вузов страны. Как подчеркнул глава государства, речь идет о создании кардинально новой образовательной среды – гибкой, междисциплинарной, ориентированной на результат и интегрированной в реальные экономические процессы. И в первую очередь – под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость в создании университета будущего.

База для этого есть. С 2021 года успешно работает Национальный детский технопарк. Ежегодно порядка 150 его выпускников получают рекомендации и без экзаменов поступают на инженерные специальности. К слову, целеустремленных, грамотных и готовых постоянно учиться молодых людей становится все больше. Только в 2026 году в вузы поступило около 600 победителей международных олимпиад и конкурсов, а также президентских стипендиатов. Задача новой академии – объединить лучшие умы страны. При этом, как заявил Александр Лукашенко: появление флагманского вуза не означает, что другие ректоры могут отстраниться от подготовки специалистов для наукоемких производств. Эта задача остается обязательной для всей системы высшего образования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стал рядовым вузом или просто поставщиком дипломов. У нас этого хватает, не надо нам этого. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологиях. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это? Вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре, академии, университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей не только системы образования, но, возможно, хотелось бы, и науки, и прикладных каких-то наших работ. Не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей, особенно в молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.