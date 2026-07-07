Лукашенко – о Дрибинском районе: его надо укрупнять и загружать по-настоящему

От работы аграрного сектора до судьбы отдельных предприятий и районов. Глава государства провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – эффективность государственных вложений и качество управления на местах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давным-давно я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру. Она создана. Инфраструктура в районном центре не хуже, чем в других. Конечно, это не Горецкий район, где академия создает определенную красоту, но очень нормальный и средний район. А по размерам – никакой.

Три хозяйства или три с половиной – ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области серьезно, с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег – это факт. Люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут.

Совсем недавно, в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, но меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.

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