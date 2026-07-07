Агрохолдинги и укрупнение района – какие предложения поддержал Лукашенко на совещании по Могилевщине

В центре внимания главы государства была работа двух агрохолдингов Управления делами – «Купаловское» и «Агропромышленный холдинг». В их состав входят три промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий. За последние полтора года в их развитие вложено более 200 миллионов рублей. Средства направлены на обновление машинно-тракторного парка, закупку семян, удобрений и развитие производственной базы. В целом результаты положительные. Однако, как отметил Президент, сохраняются и системные проблемы – прежде всего в животноводстве.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Мы считаем, что на сегодняшний день для их развития они должны быть самостоятельными, для более эффективного развития. Я не говорю, что там ничего не сделано. Как раз Управление делами много чего сделало: вкладывало деньги, развивало, и есть положительный результат. Но мы видим, что для дальнейшего развития надо принять такое решение. Поэтому мы докладывали главе государства. Ведь сегодня все они имеют довольно серьезную материальную базу: и комплексы, и технику необходимую. Все для того, чтобы трудиться, развиваться, работать. И именно работа холдинга с Управлением делами все равно дало толчок, дало эффект.

Еще одна инициатива, получившая поддержку Президента, – укрупнение Дрибинского района. Предлагается расширить его границы за счет земель сельхозорганизаций соседних районов. В результате общая площадь района вырастет почти на четверть – до 96 тысяч гектаров, а сельхозугодий станет на 16 тысяч гектаров больше. Это должно создать более устойчивую основу для развития территорий.