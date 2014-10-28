Новости Беларуси. Лучшим студенческим отрядам вручили 28 октября в Минске грамоты и благодарности. Порядка 50 наград получили самые активные ребятае и их наниматели.

Церемония закрытия третьего трудового семестра Советского района состоялась в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. К слову, более тысячи студентов этого ВУЗа были заняты в профильных отрядах по сборке техники и средств связи, а также работали на стройплощадке атомной электростанции в Островце, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.