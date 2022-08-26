Лучший вид на праздничный фейерверк. Как ко Дню города обновят сквер Старостинская Слобода?

Новости Беларуси. Комфортные дорожки, обновленные ограждения и новые скамейки – теперь отдыхать в сквере Старостинская Слобода будет еще приятнее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Комфортные дорожки, обновленные ограждения и новые скамейки – теперь отдыхать в сквере Старостинская Слобода будет еще приятнее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Строительные работы практически завершены. В рамках косметического ремонта сделано многое. Скоро оценку смогут дать минчане. Осталось лишь навести лоск. Полностью обновить сквер планируют ко Дню города. К слову, с этой точки открывается лучший вид на праздничный фейерверк.
Алексей Харлап, заместитель директора ГП «Гордорстрой»:
На всех пешеходных дорожках встроены дополнительные места, чтобы горожане отдыхали, могли посидеть, отдохнуть семьей. Выйти и наслаждаться нашим городом.