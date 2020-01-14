Лучшие материалы о достижениях белорусских учёных. В НАН Беларуси наградили корреспондентов СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси выбрали лучших журналистов, пишущих о достижениях наших учёных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лечение рака, полёт на Меркурий и яблоки: чем удивляли белорусские ученые в 2018-м

Лауреатов по итогам минувшего 2019 назвали в Национальной академии наук. Среди них и сотрудники СТВ. Так, Ольга Коршун и Анастасия Ярощик-Корниенко стали победителями в номинации «Лучшая программа на радио и телевидении». Дипломами отмечен их цикл репортажей в эфире нашего телеканала. Как узнать, сколько пальмового масла в продуктах? Белорусские учёные разработали методику