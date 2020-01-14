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Лучшие материалы о достижениях белорусских учёных. В НАН Беларуси наградили корреспондентов СТВ

14 января 2020 08:35
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Новости Беларуси. В Беларуси выбрали лучших журналистов, пишущих о достижениях наших учёных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Лучшие материалы о достижениях белорусских учёных. В НАН Беларуси наградили корреспондентов СТВ-1

Лауреатов по итогам минувшего 2019 назвали в Национальной академии наук. Среди них и сотрудники СТВ. Так, Ольга Коршун и Анастасия Ярощик-Корниенко стали  победителями в номинации «Лучшая программа на радио и телевидении». Дипломами отмечен их цикл репортажей в эфире нашего телеканала.

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Лучшие материалы о достижениях белорусских учёных. В НАН Беларуси наградили корреспондентов СТВ-4

В конкурсе, который Академия наук проводит уже в 10-й раз, приняли участие как профессиональные журналисты, так и любители. Всего было представлено 116 работ 25 авторов.

Лучшие материалы о достижениях белорусских учёных. В НАН Беларуси наградили корреспондентов СТВ-7

# Белорусская наука # общество # Ольга Коршун # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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