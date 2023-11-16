Лучшие бизнес-идеи выберут на конкурсе стартапов в Бобруйске

От экоштукатурки и розетки на рельсах до очков виртуальной реальности в хирургии. В Бобруйске выбирают лучшие бизнес-идеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От экоштукатурки и розетки на рельсах до очков виртуальной реальности в хирургии. В Бобруйске выбирают лучшие бизнес-идеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый конкурс организован Минским научно-технологическим парком при поддержке комитета по науке и технологиям Министерства экономики. Его основная задача – выявить и поддержать оригинальные стартапы, а также помочь их авторам трансформировать идеи в малый и средней бизнес. Заявки на участие подали порядка 200 человек. В финал вышли лишь 20.
Евгений Мальчевский, директор научно-технологического парка:
Интегрируем начинающий инновационный бизнес, развивающийся инновационный бизнес. И помогаем развивать им проекты путем оказания тех или иных услуг. Также мы подтягиваем наших партнеров, то есть различные сервисные компании, институты развития, те же самые банки, которые могут помочь в развитии тех или иных проектов.
Победители основных и дополнительных номинаций получат денежные призы. Авторы инновационных проектов смогут стать резидентами технопарков.