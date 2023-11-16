Прямой эфир

Лучшие бизнес-идеи выберут на конкурсе стартапов в Бобруйске

16 ноября 2023 14:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От экоштукатурки и розетки на рельсах до очков виртуальной реальности в хирургии. В Бобруйске выбирают лучшие бизнес-идеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие бизнес-идеи выберут на конкурсе стартапов в Бобруйске-1

Новый конкурс организован Минским научно-технологическим парком при поддержке комитета по науке и технологиям Министерства экономики. Его основная задача – выявить и поддержать оригинальные стартапы, а также помочь их авторам трансформировать идеи в малый и средней бизнес. Заявки на участие подали порядка 200 человек. В финал вышли лишь 20.

Лучшие бизнес-идеи выберут на конкурсе стартапов в Бобруйске-4

Евгений Мальчевский, директор научно-технологического парка:
Интегрируем начинающий инновационный бизнес, развивающийся инновационный бизнес. И помогаем развивать им проекты путем оказания тех или иных услуг. Также мы подтягиваем наших партнеров, то есть различные сервисные компании, институты развития, те же самые банки, которые могут помочь в развитии тех или иных проектов.

Победители основных и дополнительных номинаций получат денежные призы. Авторы инновационных проектов смогут стать резидентами технопарков.

# Бизнес в Беларуси # общество # Евгений Мальчевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кочанова в Бишкеке: сегодня жизненно необходимо укреплять и расширять межгосударственный диалог
16 ноября 2023 14:10

Кочанова в Бишкеке: сегодня жизненно необходимо укреплять и расширять межгосударственный диалог

В Минской городской ратуше провели день информирования по экономической безопасности
16 ноября 2023 13:49

В Минской городской ратуше провели день информирования по экономической безопасности

Президент Беларуси одобрил проект соглашения с Китаем о торговле услугами и осуществлении инвестиций
16 ноября 2023 13:42

Президент Беларуси одобрил проект соглашения с Китаем о торговле услугами и осуществлении инвестиций