Лучшие бизнес-идеи выберут на конкурсе стартапов в Бобруйске

От экоштукатурки и розетки на рельсах до очков виртуальной реальности в хирургии. В Бобруйске выбирают лучшие бизнес-идеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый конкурс организован Минским научно-технологическим парком при поддержке комитета по науке и технологиям Министерства экономики. Его основная задача – выявить и поддержать оригинальные стартапы, а также помочь их авторам трансформировать идеи в малый и средней бизнес. Заявки на участие подали порядка 200 человек. В финал вышли лишь 20.