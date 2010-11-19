Виктория Азаренко против Каролины Возняцки. На минском корте сегодня встретятся лучшая теннисистка Беларуси и первая ракетка мира. Матч не ради победы, а скорее дружеский, ведь все вырученные средства направят в детский онкоцентр в Боровлянах.

Этого события белорусские болельщики тенниса ожидали несколько недель. Билеты были раскуплены уже давно, хотя стоили недешево. Уже возле дворца начинают собираться болельщики и многие стараются если не попасть на матч, то хотя бы получить автограф любимой теннисистки.

Большую часть средств организаторы планируют выручить даже не от продажи билетов, а от аукциона. С молотка уйдут личные вещи Виктории Азаренко и Каролины Возняцки.

Юрий Галкин, ведущий специалист Белорусской теннисной ассоциации:

Когда маленькие мальчик или девочка играют с кем-то из великих, это очень большой толчок. Возникает большое желание что-то делать, чего-то добиваться. Поэтому это максимум того, что можно сделать для наших маленьких теннисистов.

Возняцки стала самой молодой первой ракеткой мира за последние десять лет — сейчас ей 20 и она уже выиграла двенадцать турниров серии WTA и заработала более 7 миллионов долларов. Лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко занимает 10-ую строчку мирового рейтинга. Все помнят её недавний триумф на Кубке Кремля, где победа над россиянкой обрела даже политический оттенок.

Уникальный теннисный праздник начинает в 17.30. Спортсменки проведут автограф-сессию, а потом устроят мастер-класс для юных воспитанников минских теннисных школ. В 19.00 начнется показательный матч, на который планирует придти и Александр Лукашенко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».