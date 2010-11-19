Киев откажется от хлорирования воды, начиная со следующего года

Компания «Киевводоканал» намерена отказаться от использования хлора в процессе водоочистки до 2013 года.

Ярослав Филатов, генеральный директор компании «Киевводоканал»:

Благодаря прямым инвестициям мы также намерены в ближайшие два года полностью отказаться от использования хлора в процессе водоочистки. Для этого на 2011 год намечена реконструкция Деснянской водопроводной станции с учетом запуска мини-завода по производству гипохлорита натрия - более технологичного и практически безопасного для экосистемы города компонента обеззараживания воды

Компания планирует в 2011 году реконструировать Деснянскую водопроводную станцию. Реконструкцией также предусмотрен запуск мини-завода по производству гипохлорита натрия - более технологичного и практически безопасного для экосистемы города компонента обеззараживания воды, сообщает www.ctv.by со ссылкой на информационное агентство «Українські Новини».