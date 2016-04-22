Льном засеяли 9 тысяч гектаров в Минской области в 2016 году

Новости Беларуси. 9 тысяч гектаров в Минской области в этом году отведено под лен. Посевная идет на последних гектарах. Правда, культура это капризная к температуре и влажности и требует максимального внимания.

В Узденском районе основное хозяйство по выращиванию льна – «Литвяны-Агро». Здесь льном занято 250 гектаров. И половина будущего урожая льна района будет на счету хозяйства. Аграрии работают в связке с переработчиком, и урожай будут отправлять на Слуцкий льнокомбинат.

Посевную льна здесь провели всего за 6 дней. Не было задержек с выделением средств на приобретение удобрений и средств защиты растений, а также семян. Кстати, исключительно белорусской селекции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Абрамчик, директор сельхозпредприятия «Литвяны-Агро» Узденского района:

Исходя из прошлых лет, из анализа предприятий по производству льна, то лен был всегда рентабелен. Требует особого внимания. У нас механизаторы исторически уже занимаются льном. Все будет зависеть от погодных условий. Работа ведется постоянная и в полном объеме. Все технологические требования выполняются.