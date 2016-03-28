Новости Беларуси. Стрелы, керамика и человеческие останки. Лиса раскопала древнее поселение вблизи Беловежской пущи. По сути, как раз на этом месте располагается археологический объект. Здесь буквально «соседствуют» эпохи мезолита, неолита, бронзового века и Средневековья. Несколько лет назад там уже проводились раскопки. И такого сюрприза археологи точно не ожидали.

Девять лет назад крупные археологические раскопки проводились буквально в нескольких метрах от этого места. Но тогда никто не мог предположить, что дополнительную информацию для историков «предоставит» обыкновенная лиса. Причем дикое животное раскопало не только керамику, которой 6-7 тысяч лет, но и фрагменты скелета человека.

Более тысячи предметов быта, среди которых стрелы, скребки и керамика. Место древней стоянки недалеко от деревни Вилы, казалось, исследовано вдоль и поперек. Но туда, куда не дотянулась рука матерых археологов, добрался один из обитателей пущи. Настоящим кладезем исторических артефактов оказалась обыкновенная лисья нора.

Руслан Книга, научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:

Конкретно на этом месте встречаются артефакты, которые датируются пятым тысячелетием до нашей эры и вплоть до Средневековья, то есть до XV-XVI века. Исходя из керамики, которая здесь была найдена, исходя из орудий труда из камня, мы можем предположить, что на этом месте люди жили на протяжении многих тысячелетий.

О том, что на этом месте располагалось поселение древнего человека, начиная с эпохи мезолита, известно довольно давно. Однако благодаря неожиданной находке хищника у краеведов появились веские основания для новых, не менее громких, предположений.

Руслан Книга, научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:

Новая удивительная находка, которую мы нашли благодаря лисе, говорит нам о том, что археологические изыскания необходимо продолжать. На данный момент это перспектива данного объекта.

Из обнаруженного прямо в лисьей норе историков больше всего заинтересовали фрагменты скелета. Версия о том, что это не один человек, а целое захоронение, подтвердили эксперты.

Сергей Манько, начальник управления судебно-медицинских экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области:

Были предоставлены две правые бедренные кости, что говорит о том, что они принадлежали двум лицам. И по внешнему виду костей можно говорить, что давность захоронения составляет свыше 100 лет.

Нынешний случай, когда животное «помогает» ученым обнаруживать следы истории, далеко не первый. Лет 10 назад в урочище Язвы (тоже в Беловежской пуще) на месте песчаной «купальни» зубров нашли каменный топор времен неолита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.