Ладутько: 35 тысяч новых автомобилей пришло в Минск — надо посадить 35 тысяч деревьев

Руководство столицы отправилось в город с проверкой. Осенний объезд Минска — мероприятие традиционное.

Сегодня маршрут, как и всегда, охватил все 9 районов, а само путешествие заняло 7 часов. Чиновники оценили дворовые территории, состояние минских дорог и новые объекты.

Они посетили ряд медучреждений города, где последние годы шла реконструкция. Побывали также в лесопарковой зоне «Медвежино», а в парке Победы высадили целую аллею деревьев.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

35 тысяч новых автомобилей пришло в Минск — надо посадить 35 тысяч деревьев, чтобы выстраивался какой-то баланс того, чем мы дышим. Это наше с вами здоровье. Здоровье не в автомобиле, а здоровье в дереве.