КВН на СТВ. Павел Кореневский: Мы хотим показать атмосферу закулисья

В Минске открыт новый сезон первой лиги Международного союза КВН.

Шутить на белорусской сцене будут более 30 команд из Беларуси, России, Казахстана, Армении и Украины. Беларусь представлена в Первой лиге тремя командами — «Белые росы» (Гродно-Минск), столичная «Сборная БГПУ» и «Машина» из Гомеля. Соревнования по традиции будет вести Александр Масляков-младший.

Премьеру первой игры можно увидеть 2 апреля в 20.30 в эфире СТВ.

Леонид Купридо, редактор высшей лиги КВН:

Драка будет серьезная, будет на что посмотреть. Уровень команд такой, что они способны сделать приличное шоу.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

За 40 лет КВНа было множество телевизионных экспериментов. Мы хотим показать атмосферу закулисья — как готовятся команды, что происходит за кулисами. Самое главное — чтобы мы смогли передать атмосферу настоящего живого юмора.