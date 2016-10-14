Купи копеечный прибор и сэкономь на электроэнергии: кто и зачем обманывает белорусов?

Честность и порядочность – это именно те качества, которые позволяют обмануть одного и того же человека несколько раз. Почему ложь за деньги считается не обманом, а коммерцией? «Громкий скандал завершился в Минске штрафом в 10 миллиардов рублей для компании МинскЭнерго». «ФАС оштрафовал поставщика электроэнергии за самоуправство и «запугивание» клиентов незаконными требованиями». Такие яркие заголовки можно встретить сегодня в Интернете. Но тех, кто хоть немного понимает, как выглядят сайты-фейки – такая скандальная информация не смутит. Все просто. Клик на любую ссылку, располагающуюся на странице такой статьи, ведет к рекламе. Рекламе специального энергосберегающего приборчика. Прежде, чем разобраться в ситуации, мы отправились в «Минскэнерго» развеять сомнения.



Юрий Мишук, заместитель генерального директора по сбыту энергии РУП «Минскэнерго»:

Организация «Минскэнерго» написана с ошибкой. Оштрафована компанией ФАС на 10 миллиардов рублей. Федеральная антимонопольная служба России – она находится в России. В Беларуси такой организации вообще не существует. Никто «Минскэнерго» ни на какие 10 миллиардов не штрафовал, ничего мы не выплачивали. Это просто фальсификация чистой воды. Почему-то люди привыкли доверять всякой информации. Хотя понятно, что в наше время, время безграничного потока информации, стоило бы ее проверять. По этому поводу точно выразился писатель Виктор Пелевин: собака смотрит на палку, а лев на того, кто её кинул. Когда это понимаешь, становится намного легче читать информацию в Интернете.



Юрий Мишук, заместитель генерального директора по сбыту энергии РУП «Минскэнерго»:

В статье указано информационное письмо абоненту, которое якобы отправлено от «Минскэнерго» директором по связям с абонентами Плотниковым.

Сразу могу сказать, что логотип взят с нашего сайта, такого бланка вообще не существует в природе. Письма такие мы никому и когда не рассылали. Директор по связям с абонентами – должности у нас такой нет. И Плотников Д.Р. у нас тоже не работает.



Казалось бы времена «магазинов на диване» и бума китайских дешевых подделок должны были бы пройти. Но нет. В попытке сэкономить собственные сбережения люди их тратят на различные изобретения. Это практически ловля на живца.

Именно такой слабостью, или иначе выражаясь жадностью, пользуются недобросовестные продавцы. Практически продавцы воздуха. Екатерина Нестерович, СТВ:

Я бы хотела уточнить насколько законно использование таких приборов? Продавец (по телефону):

Ну, вообще как бы законом не воспрещается, потому что это же не какой-то дополнительный товар, который ворует энергию или еще что-то. Вообще никаких претензий не будет у вас. Потому что это регулирует напряжение. То есть, это же не делает какой-то скачок для счетчика или чего-то еще. А от того, что напряжение регулируется, у вас потребление меньше.



И никакие приборы не будут работать хуже?

Нет, наоборот, даже лучше. Лампочки если какие-то горят, мол, вот это все регулируется с помощью этого прибора. И скачков, и перебоев не будет. Это правда, что до 45% энергии экономится? Ну, с первого месяца, да, вы уже увидите значительную экономию, ну на 45% я не могу сказать, но отмечали, что около 20% точно экономит. Но это в первый месяц, а там дальше вы увидите. А сами вы не пользовались таким прибором? Ну, у меня у знакомых есть, поэтому я вам и говорю, что от 20% точно. Имеет ли какие-то сертификации или лицензии на территории Беларуси данный прибор? Вообще, заказ из России идет, поэтому, есть ли сертификат в Беларуси, я не могу вам сказать. То есть, я сейчас закажу, и буду ждать почтовую посылку из России? Одна-две недели. Мы постоянно же заказываем.



А много людей покупает?

Ежедневно, конечно. И потом, если раз заказали, то уже заказывают для знакомых, для друзей. А гарантия? С момента получения на две недели идет. Это на проверку товара, как по законодательству российскому. Проверяете, если что-то там не устраивает, дозваниваетесь до нас, колл-центр принимает звонок. Оказывается, сегодня вовсе не обязательно заниматься экономией электроэнергии, выключая ненужный свет, достаточно за $10-20 купить энергосберегатель, включить его в розетку и до 45% электроэнергии мы сэкономили?! Скептики сразу отметают идею практического использования таких устройств, да и изготовителями являются никому не известные фирмы. Неужели можно поверить, что, будь эта идея действительно эффективной, мировые бренды выпустили бы ее из своих цепких объятий? Юрий Мишук, заместитель генерального директора по сбыту энергии РУП «Минскэнерго»:

В квартире на 50% это невозможно. Но было бы лучше, если бы экспертизу провел независимый эксперт и дал заключение, которое мы могли бы показать людям – что из себя представляет этот прибор.



«Но как же видеопрезентации этого прибора?», – спросите вы. Если судить по материалам сайтов, эффективность прибора продавцы подтверждают замерами тока в сети (без прибора и после его подключения), а не потребляемой электроэнергии или активной мощности.

Но специалист знает, что при изменении коэффициента мощности полный ток в сети может уменьшаться, а электропотребление – нет. В Интернете можно найти большое количество видео от покупателей, которые тестируют прибор и остаются разочарованными.



Если потребитель, даже зная, что эта реклама не соответствует действительности, все равно намерен приобрести данный товар и попробовать, рискнуть своими финансами, он имеет на это право, он ничего не нарушает. Но, если все же товар не будет соответствовать тем качествам, на которые он рассчитывал, тем качествам, о которых заявлено в рекламе, то защитить свои права ему будет достаточно сложно.

Виктория Осипова, адвокат:

В соответствии с законом о правах потребителя, он в принципе может обратиться в суд на территории Республики Беларусь, однако при этом известить ответчика, о том, что необходимо явиться в суд, уже будет затруднительно. А заявить претензию ответчику о расторжении договора тоже затруднительно и предоставить суду доказательство того, что эта претензия вручена, и на нее получен ответ. Вот эти все сложности потребитель должен предвидеть. И понимать, чем он рискует перед тем, как решаться приобрести такой товар. Сегодня Министерство торговли подняло вопрос по данному делу. Распространение ложной информации о товарах и услугах, нарушение законодательства о рекламе, а, может, незаконная предпринимательская деятельность. Выдвигать прогнозы пока рано. Руководство «Минскэнерго» разобраться в ситуации хочет, но устраивать скандалы – конечно, нет. Ведь скандал, дополнительный пиар – это именно то, что нужно продавцам и продвижению их продукции.



Виктория Осипова, адвокат: