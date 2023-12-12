«Купаюсь в проруби, бегаю босиком и делаю зарядку». В чем секрет активности на пенсии?

Многие подвержены стереотипам, будто достигнув пенсионного возраста все лучшие дни уже позади и шансы воплотить свои мечты уже давно утеряны. Сегодня уже никого не удивляют люди, которым далеко за 70, 80 и даже за 100 лет, которые полны жизни и неиссякаемой энергии, которые следуют за своими мечтами, и, что самое прекрасное, они никогда не перестают учиться чему-то новому. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Кривцов, активный пенсионер:

Когда-то мой отец сказал, что зарабатывать старость нужно в городе, а проживать в деревне. Поэтому я купил домик там. Купаюсь круглый год в проруби, бегаю босиком каждое утро и делаю зарядку: минимум по 30 приседаний и фланкировку. Ну а в 67 лет я стал заниматься танцами. Доказано, что танцующие люди меньше подвержены болезни Альцгеймера.