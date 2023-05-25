Кубраков: «Создано новое специальное подразделение». Кто будет обеспечивать безопасность БелАЭС?

Новости Беларуси. Под особым контролем. Для обеспечения безопасности Белорусской АЭС сформировано специальное подразделение внутренних войск, оно располагается в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для охраны объекта приняты все необходимые меры, в том числе технического характера.

Об этом во время посещения города, где прошла закладка капсулы с посланием для потомков на месте строительства административного здания отделения Департамента охраны, заявил глава МВД. Иван Кубраков изучил условия службы в войсковой части внутренних войск, которое обеспечивает охрану станции. Здесь круглосуточно остаются на страже порядка и безопасности.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Наши сотрудники, подразделение внутренних войск несут службу по охране общественного порядка в приграничных районах. Мы обеспечиваем безопасность, реагируем на все вызовы и угрозы. У нас создано новое специальное подразделение по борьбе с диверсионно-разведывательными группами во внутренних войсках, которые уже приступили к несению службы и обеспечивают безопасность наших граждан. Хочу обратиться ко всем нашим гражданам: не волнуйтесь, все необходимые меры приняты, и безопасность будет обеспечена.

Для работы на объекте анализируется опыт других стран. Безопасность атомной электростанции и впредь гарантирована как на земле, так и в воздухе.