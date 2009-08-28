Кто быстрее - байкеры или куры?

Это выяснят на открывающемся сегодня байк-фэсте в Лиде.

В программе мероприятия - конкурсы водительского мастерства, самодельных мотоциклов, концерты белорусских рок-групп, выступления клуба восточных единоборств, огненное шоу.

В рамках конкурсов организаторы мотофестиваля заставят байкеров побегать за курами, а также на скорости съесть подвешенную к дереву сосиску. По сложившейся традиции байкеры проведут благотворительную акцию по сбору средств на нужды Лидского детского дома.

Кстати, форма акции любопытна: любой участник фестиваля за деньги сможет разбить кувалдой специальный автомобиль-жертву выкупленный на аукционе.