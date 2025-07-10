Крытый рынок на Комаровке готовится к масштабной реконструкции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В планах – комплексное обновление торгового пространства.

Фронт работ внушительный. Будут заменены около 380 витрин, а также расширят зоны обслуживания покупателей. Установят новое освещение и дополнительное холодильное оборудование. Реконструкция продлится около двух лет. Для удобства покупателей и сотрудников работы проведут в несколько этапов. Необходимые товары и услуги останутся доступными для покупателей на протяжении всего периода обновления.

Николай Хмельницкий, генеральный директор ГП «Минский Комаровский рынок»:

На Комаровском рынке всего 1 400 торговых мест. На сегодняшний день реконструкцией мы решаем зоны обслуживания внутри и зоны проходов. Это позволит нам установить камеры, витрины новые. Это позволит нам все санитарно не сейчас соблюдать, но еще более санитарные нормы во время теплого режима.

Также в Год благоустройства преобразилась центральная часть фасада крытого рынка. Здесь высадили 16 туй, обустроили зеленый газон, появились различные цветочные композиции. Заменили и тротуарную плитку.