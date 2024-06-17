Круглосуточный хор четвероногих – жители частного сектора Гродно жалуются на стаю соседских собак

Когда собака – не друг соседям. На горячую линию нашего канала обратились жители частного сектора в Гродно. Проблема у них давняя и уже достигла своего апогея. Их сосед устроил настоящий приют для животных в собственном дворе. Как итог, лай, антисанитария и даже случаи нападения на детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители частного сектора Гродно жалуются на соседа, у которого около трех десятков собак. В проблеме разбиралась Галина Буро.

Такой хор больших и малых исполнителей на этой улице круглые сутки. Стоит пройти человеку, или проехать машине, собаки тут же начинают лаять, а соседи – принимать успокоительные.

Мария Богачук, жительница Гродно:

Окошко открыть невозможно, ни днем, ни ночью. Потому что такой лай, что ты уснешь… Мне уже 81 год, я проснусь и потом я не могу уснуть никаким образом.

Жители признаются, нервы от такого шумного соседства уже на пределе. В какие только инстанции не обращались: в ЖКХ, администрацию, горисполком – воз и ныне там.

Галина Буро, корреспондент:

Улица Головичи входит в черту города. Здесь вполне приличный район с современными коттеджами, но у местных жителей есть одна давняя проблема – это собаки. Началась история 20 лет назад с нескольких животных, сейчас их около трех десятков, и все живут на одно частном подворье.

Соседи удивляются, чем хозяин их кормит, ведь он безработный, перебивается случайными приработками, а на такую стаю еды надо немало. Жители животных жалеют, говорят, за кусок черствого хлеба собаки дерутся между собой.

И эта стая растет с каждым годом – даже сейчас по двору бегают щенки. Про стерилизацию хозяин псарни явно не слышал. С прививками тоже вопрос. Как и с безопасностью. Собаки с легкостью перепрыгивают забор. Случаи нападения уже были.

Алиция Ярмусик, жительница Гродно:

Так соседскую девочку укусили. И ее укусили за ножку. И этой девочке, она ходила на прививки, делали уколы, все, понимаете, тогда была беда. Тогда сосед вышел и поругался. Но девочке делали уколы.

– А какая-то реакция со стороны местной власти была?

– Не было ничего.

Как выяснилось, на мужчине целый ворох штрафов от различных структур, которые он не оплачивает с 2017 года. Зато он официально зарегистрировал 10 собак. И раз в квартал его мать по жировке вынуждена платить за них налог. Местная власть в курсе проблемы, но, признается, по закону у них связаны руки, а беседы с хозяином как горох об стену.

Марина Дорофеева, начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского района Гродно:

В рамках действующего законодательства изъять животное, которое находится на территории частного домовладения, запрещается. Мы в рамках свой компетенции будем проводить дальше с ним работу, направлять туда соответствующие службы, которые имеют право привлекать к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных. Это органы внутренних дел, организации, которые занимаются осуществлением эксплуатации жилищного фонда, и будем все это сами контролировать.