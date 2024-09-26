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Ковтунова: многие медиа так и остались по форматам, шаблонам – конец 90-х, 2000-е

26 сентября 2024 20:36
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Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудили новую ядерную доктрину России и поговорили о новых назначениях Лукашенко. В эфире редактор российского журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко, тележурналист Константин Придыбайло, журналист, медиатренер, руководитель службы образовательных проектов телеканала RT Анна Ковтунова.

Ковтунова: многие медиа так и остались по форматам, шаблонам – конец 90-х, 2000-е-2

Григорий Азаренок, СТВ:
Мы видели события в Грузии в прошлом году. Мы видим, что некоторые не могут дважды два сопоставить. Некоторые упорно верят в либеральную пропаганду. Некоторые упорно верят в диктатуру, в режим. Почему?

Анна Ковтунова, журналист, медиатренер, руководитель службы образовательных проектов телеканала RT:
Я думаю, частично это недоработка медиа и тех, кто за эти медиа отвечает, которые упустили большой пласт поколений новых, вовремя не поняв то, о чем я говорила. Я с этого начала, с образовательной части, тоже частично, зачем мы это делаем. Многие медиа так и остались по форматам, по своему подходу, по шаблонам – конец 90-х, 2000-е. И вовремя не перешли на тот язык, в том числе такой язык роликов, язык вирусных видео, клипчиков информационных, которые были понятны... Карточка в какой-то момент. Я тоже всегда объясняю им на карточках, я тоже к этому отношусь с изрядной долей иронии, но тем не менее выросло уже одно или два поколения людей, которые в силу времени не были готовы воспринимать те форматы, которыми говорили традиционные СМИ. А те СМИ, которые перестроились, в том числе западные СМИ, в том числе СМИ на западных грантах, им в голову, как говорится, влито в уши.

Военный эксперт: есть угроза нападения на Россию и Беларусь, угроза ядерной войны. Читайте здесь. 

# сми # Григорий Азаренок

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