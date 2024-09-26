Ковтунова: многие медиа так и остались по форматам, шаблонам – конец 90-х, 2000-е

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы видели события в Грузии в прошлом году. Мы видим, что некоторые не могут дважды два сопоставить. Некоторые упорно верят в либеральную пропаганду. Некоторые упорно верят в диктатуру, в режим. Почему?

Анна Ковтунова, журналист, медиатренер, руководитель службы образовательных проектов телеканала RT:

Я думаю, частично это недоработка медиа и тех, кто за эти медиа отвечает, которые упустили большой пласт поколений новых, вовремя не поняв то, о чем я говорила. Я с этого начала, с образовательной части, тоже частично, зачем мы это делаем. Многие медиа так и остались по форматам, по своему подходу, по шаблонам – конец 90-х, 2000-е. И вовремя не перешли на тот язык, в том числе такой язык роликов, язык вирусных видео, клипчиков информационных, которые были понятны... Карточка в какой-то момент. Я тоже всегда объясняю им на карточках, я тоже к этому отношусь с изрядной долей иронии, но тем не менее выросло уже одно или два поколения людей, которые в силу времени не были готовы воспринимать те форматы, которыми говорили традиционные СМИ. А те СМИ, которые перестроились, в том числе западные СМИ, в том числе СМИ на западных грантах, им в голову, как говорится, влито в уши.