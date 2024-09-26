«Динамо-Молодечно» одержало 6 побед в 6 поединках в экстралиге

Битву текущего лидера и чемпиона подарил игровой день в экстралиге. Несмотря на то, что параллельно проходили 4 встречи, основное внимание было приковано к Молодечно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо» сумело на старте сезона удивить всех специалистов. Команда Игоря Руфа не замечала другие коллективы. В 6 поединках были одержаны 6 побед. «Сталевары», напротив, первую часть проводят не по-чемпионски. До нынешней поездки они шли только седьмыми. Впрочем, дистанция турнира длинная. Нащупать игру можно не один раз. В дебюте отдать кому-либо предпочтение было сложно. Открыть счет могли оба коллектива. Но стартовые нули сохранились. В начале второго периода результативный выпад исполнило «Динамо». А в середине отрезка цифры стали разгромными 3:0.