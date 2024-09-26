В Минске прошёл семинар для хоккейных судей-стажёров

В Минске прошел семинар для судей-стажеров. Это, вполне возможно, будущие рефери экстралиги или даже КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Но на данный момент у слушателей недостаточно опыта для крупных стартов. Поэтому они обслуживают детско-юношеские соревнования. В сборе приняли участие 40 человек. Кэмп разделили на 2 части – теорию и практику. В аудиториях говорили об изменениях в правилах и ознакомились с регламентом подростковых соревнований. На льду арбитры продемонстрировали коньковую подготовку.

Владислав Кононков, специалист управления судейства и статистики Федерации хоккея Беларуси: Каждая ошибка заметна, как хоккеистами, так и зрителями с трибун. Знаем все мы, что аудитория следит за матчами, в первую очередь видит ошибки судей, поэтому мы уделяем много внимания этим деталям, чтобы наши будущие, возможно, судьи, кто-то, возможно, из этих ребят дальше будет судить и попадет в высшую лигу, экстралигу, чтобы они учитывали эти детали уже изначально.

Дмитрий Голяк, арбитр Федерации хоккея Беларуси:

На данном главное – желание. Если есть желание, всем остальным мы поможем. Если желания нет, то ничем мы помочь не сможем. Главное – желание, катание и знание правил, но желание – прежде всего.

Именно на подобных семинарах юные судьи набираются опыта и окончательно решают – подходит ли для них этот вид деятельности.