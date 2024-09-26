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Минское «Динамо» одолело «Куньлунь» в чемпионате КХЛ

26 сентября 2024 20:37
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Матчем с «Куньлунем» минское «Динамо» продолжило регулярный сезон в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Предматчевый расклад был целиком и полностью на стороне «зубров». Оставалось теорию подкрепить практикой.

Минское «Динамо» одолело «Куньлунь» в чемпионате КХЛ-1

До этого турнирные пути клубов пересекались 22 раза. В 13-ти встречах сильнее были белорусы. Причем особенно здорово они действовали как раз в гостях. В первом периоде был виден мандраж. Хоккеисты много удалялись. В основном, кстати, азиаты. Но долгое время реализовать лишнего не получалось. Только на исходе первого периода, на предпоследней минуте отличился Александр Волков. В тот момент у «Динамо» было большинство.

Следующий раз белорусов увидим в деле в воскресенье, 29 сентября. Вновь сыграем со «Северсталью». Совсем недавно принципиального соперника мы уже побеждали.

# Хоккей

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