Ковалев рассказал на суде о подвале Коновалова

Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев вместе производили взрывы в безлюдном месте в районе железнодорожной станции Гришаны, признался сегодня на суде Ковалев, передает корреспондент БЕЛТА. Ковалев вспомнил, что Дмитрий Коновалов тогда взял эти заряды в подвале.

Владислав Ковалев:

Там взрывали несколько небольших зарядов диперекиси ацетона. Было это, может быть, в 2007 году или в 2008-м. Они были обернуты в фольгу...



Ковалев сначала не смог точно сказать, когда именно впервые зашел в подвал Ковалева, однако позже сказал, что точно был в этом подвале в 2007 году.

Владислав Ковалев:

Мы там бывали, в основном, в холодное время года, пиво пили, музыку слушали.

Был домкрат. Не знаю зачем. Он был в подвале. Дмитрий говорил, что с его помощью можно теоретически получать аммонал. Не знаю, получал он или не получал.