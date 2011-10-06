Ковалев рассказал на суде о подвале Коновалова

Владислав Ковалев:
Там взрывали несколько небольших зарядов диперекиси ацетона. Было это, может быть, в 2007 году или в 2008-м. Они были обернуты в фольгу...
Ковалев сначала не смог точно сказать, когда именно впервые зашел в подвал Ковалева, однако позже сказал, что точно был в этом подвале в 2007 году.
Владислав Ковалев:
Мы там бывали, в основном, в холодное время года, пиво пили, музыку слушали.
Был домкрат. Не знаю зачем. Он был в подвале. Дмитрий говорил, что с его помощью можно теоретически получать аммонал. Не знаю, получал он или не получал.