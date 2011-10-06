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Ковалев рассказал на суде о подвале Коновалова

06 октября 2011 12:49
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Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев вместе производили взрывы в безлюдном месте в районе железнодорожной станции Гришаны, признался сегодня на суде Ковалев, передает корреспондент БЕЛТА. Ковалев вспомнил, что Дмитрий Коновалов тогда взял эти заряды в подвале.

Владислав Ковалев:
Там взрывали несколько небольших зарядов диперекиси ацетона. Было это, может быть, в 2007 году или в 2008-м. Они были обернуты в фольгу...

Ковалев сначала не смог точно сказать, когда именно впервые зашел в подвал Ковалева, однако позже сказал, что точно был в этом подвале в 2007 году.

Владислав Ковалев:
Мы там бывали, в основном, в холодное время года, пиво пили, музыку слушали.
Был домкрат. Не знаю зачем. Он был в подвале. Дмитрий говорил, что с его помощью можно теоретически получать аммонал. Не знаю, получал он или не получал.

# общество # Теракт в минском метро 11 апреля

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