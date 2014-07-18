Кот, спасший 5-летнего ребенка от хулиганов, стал номинантом британской премии

Новости Великобритании. 5-летний мальчик Итан играл со своим братом во дворе, когда к ним подошли ребята постарше и начали словесную перепалку. В какой-то момент подросток толкнул Итана, тот упал на землю.

На помощь хозяевам поспешил кот Смадж. За произошедшим он наблюдал из окна. И когда Итан упал, кот сорвался с места, набросился на обидчика и вцепился в него когтями. Мальчишки испугались и убежали. Теперь они обходят этот дом стороной.

Хозяева кота признаются: не ожидали от своего питомца такой храбрости. Правда, мама Итана признается: Смадж – не просто кот, он настоящий член семьи.

Хозяйка Смаджа:

Он почти как брат нашим мальчикам.

Не исключено, что Смадж совсем скоро станет самым храбрым котом страны. На неделе он стал номинантом национальной британской премии «Кошка года в Британии».

Юрий Куклачев, самый известный дрессировщик кошек, из личного опыта знает, как найти общий язык с этими прекрасными созданиями.

В театре Куклачева – 120 кошек и 6 собак. Артист изучил поведение каждого из них. Результат – 15 ящиков дневников, которые легли в основу книги «Уроки доброты». С ней Куклачев объездил почти весь мир. Литературные герои – животные, однако, проблемы у них человеческие. Как их решить, Куклачев объясняет на лекциях. «Побывать» на одной из них вы сможете, посмотрев видео.