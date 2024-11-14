Космический торт на пульте управления! Посмотрите, какие работы привезли на чемпионат кондитеров в Минске

«Беларусь космическая». Конкурс под таким названием собрал под крышей столичного футбольного манежа кулинаров со всей страны. Причем как профессионалов, так и любителей.

Этот необычный торт на пультуправлении прибыл на 30-ю Международную специализированную выставку-ярмарку PRODEXPO из Копыля. Свой «Космический мир» привезла Ольга Трухан. Для его транспортировки понадобился микроавтобус.

Ольга Трухан, участница Международного чемпионата кондитерского искусства:

Это мой первый чемпионат. Увидела в Instagram афишу, меня это заинтересовало, захотела попробовать. Захотелось воплотить это именно в космическом амплуа. И именно, чтобы белорус-космонавт был на вершине. Так как космос наш.

А эта девушка увлекается сладким искусством с 12 лет, и хочет посвятить ему всю свою жизнь. Сегодня выпускнице столичной школы – 16. Конкурсная работа Анастасии – антигравитационный торт в виде жирафа Луи, который приехал на чемпионат с волшебным чемоданчиком.

Анастасия Мойсеенко, участница Международного чемпионата кондитерского искусства:

Это абсолютно живой торт, без фальшm-ярусов. Мне всегда были интересны торты, потому что в детстве я любила рассматривать различные фотографии десертов. И мне стало очень интересно, как же правильно изготавливать торты. Кондитерство для меня – это в первую очередь творческий захватывающий процесс, потому что я творческий человек, это возможность реализовать все свои задумки.

Торт в виде сказочного лесного замка, в котором обитают гномы, представила команда столичного колледжа хлебопечения. В нем полно мелких деталей, а потому на его изготовление ушло порядка месяца. Результат потрясающий.

Никита Кисель участник Международного чемпионата кондитерского искусства, учащийся столичного колледжа хлебопечения:

Участвую я впервые от колледжа. Мы готовились очень долго. Очень тяжело из мастики выкатать мелкие детали, чтобы это смотрелось красиво.