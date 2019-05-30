Конституционное развитие государств обсуждают на международной конференции в Минске

Новости Беларуси. Преемственность и стабильность должны лежать в основе предложений по корректировке Конституции. Об этом 30 мая говорили на международной конференции, которая проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусскую столицу приехали судьи более чем из десятка стран. В центре внимания международных экспертов – вопросы развития Конституции. Эта тема актуальна для многих постсоветских республик, которые создавали эти основополагающие документы в достаточно непростой период. В 2019 году Конституции Беларуси исполняется 25 лет. Мероприятие приурочено в том числе к этой юбилейной дате.

Белорусские специалисты сходятся во мнении, что пришло время для внесения некоторых корректировок в Конституцию, поскольку этот документ должен быть современным и учитывать все те изменения, которые произошли в обществе за последние десятилетия.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

Конституционное развитие продолжается, совершенствуется. Изменяются общественные отношения. Наша Конституция 25 лет назад принималась в сложный период перехода от советской системы государственного строительства и устройства общества к новому. И сегодня мы видим, что те конституционные положения, которые выработали, дали возможность в течение 25 лет обеспечивать стабильное устойчивое развитие общества и государства.

Инета Зиемеле, председатель Конституционного суда Латвии:

Мы уже добрались до XXI века. Как вы знаете, в XXI веке все очень быстро развивается в связи с тем, что и наука, и технологии все-таки свой штамп поставили. Это тоже имеет влияние на конституционное развитие государства. И государству, и институциям государства более быстро надо работать, реагировать на все эти новые требования.