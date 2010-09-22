Комбайнер Николай Вандиловский поедет на «Дожинки» уже в шестой раз

Кто-то из героев нынешней жатвы в этом году будет здесь новичком, ну а для некоторых праздник урожая уже стали семейным торжеством.

Среди фотографий в семейном альбоме Вандиловских особое место занимают фотоснимки с «Дожинок». Праздник урожая в этом доме уже давно перерос в семейный. В этом году Николай на главный сельскохозяйственный фест страны приглашён уже в шестой раз. А значит, говорят в семье, снова жди подарков.

Марина Вандиловская:

Техники у нас, благодаря «Дожинкам», очень много, в каждой комнате по телевизору. Конечно, наш папа старается на первое место, чтобы уже на автомобиль заработать.

Все свои заслуги Николай адресует отцу, который в своё время и привил любовь к технике и хлебу. Николай Тимофеевич хоть уже и на пенсии, но в поле помогает. То зерно подвезёт, то просто советом. Как-никак, а в сельском хозяйстве больше 40 лет. Рад, что смог вырастить себе достойную замену.

Николай Вандиловский, отец:

И в школу когда ходил, прибегал ко мне на комбайн, любил технику. Я горжусь сыном.

Михаил Дегтерёв, заместитель директора СДП «Авангард»:

Он сразу работал у него помощником ещё в школьном возрасте. Потом пошёл работать самостоятельно. Доверили ему комбайн. Ещё до армии. Он доказал это своим трудом. Он уже несколько лет занимает места не только в хозяйстве, но и в районе, в области.

В этом году на «Дожинки» в Лиду из Могилёвской области едет 62 труженика села. Вместе с теми, кто впервые поедет на праздник хлеба, есть и завсегдатаи этого торжества. Среди них и Вандиловский-младший. В этом году он надеется взойти на пьедестал почёта абсолютным победителем. И в нынешней уборочной компании его молодёжный экипаж смог намолотить около 2 тысяч тонн зерна.

Николай Вандиловский, комбайнер СПК:

Что посеешь то и пожнёшь. Весенняя посевная, потом уборка и осенняя посевная. Этот год был самый хороший. Погода хорошая и уборка лёгкая.