Комбайнер Николай Вандиловский поедет на «Дожинки» уже в шестой раз

Среди фотографий в семейном альбоме Вандиловских особое место занимают фотоснимки с «Дожинок». Праздник урожая в этом доме уже давно перерос в семейный. В этом году Николай на главный сельскохозяйственный фест страны приглашён уже в шестой раз. А значит, говорят в семье, снова жди подарков.
Марина Вандиловская:
Техники у нас, благодаря «Дожинкам», очень много, в каждой комнате по телевизору. Конечно, наш папа старается на первое место, чтобы уже на автомобиль заработать.
Все свои заслуги Николай адресует отцу, который в своё время и привил любовь к технике и хлебу. Николай Тимофеевич хоть уже и на пенсии, но в поле помогает. То зерно подвезёт, то просто советом. Как-никак, а в сельском хозяйстве больше 40 лет. Рад, что смог вырастить себе достойную замену.
Николай Вандиловский, отец:
И в школу когда ходил, прибегал ко мне на комбайн, любил технику. Я горжусь сыном.
Михаил Дегтерёв, заместитель директора СДП «Авангард»:
Он сразу работал у него помощником ещё в школьном возрасте. Потом пошёл работать самостоятельно. Доверили ему комбайн. Ещё до армии. Он доказал это своим трудом. Он уже несколько лет занимает места не только в хозяйстве, но и в районе, в области.
В этом году на «Дожинки» в Лиду из Могилёвской области едет 62 труженика села. Вместе с теми, кто впервые поедет на праздник хлеба, есть и завсегдатаи этого торжества. Среди них и Вандиловский-младший. В этом году он надеется взойти на пьедестал почёта абсолютным победителем. И в нынешней уборочной компании его молодёжный экипаж смог намолотить около 2 тысяч тонн зерна.
Николай Вандиловский, комбайнер СПК:
Что посеешь то и пожнёшь. Весенняя посевная, потом уборка и осенняя посевная. Этот год был самый хороший. Погода хорошая и уборка лёгкая.