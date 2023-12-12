Когда происходит психологическое увядание – рассказала психолог

Многие подвержены стереотипам, будто достигнув пенсионного возраста все лучшие дни уже позади и шансы воплотить свои мечты уже давно утеряны. Сегодня уже никого не удивляют люди, которым далеко за 70, 80 и даже за 100 лет, которые полны жизни и неиссякаемой энергии, которые следуют за своими мечтами, и, что самое прекрасное, они никогда не перестают учиться чему-то новому. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Марина Необердина, практикующий психолог:

Это чувство схоже с катастрофой, когда у человека чего-то не стало. Например: у меня была семья – не стало, была профессия – нет профессии. Это все какие-то переломные моменты. Вот человек знал, как ему жить, но пришлось столкнуться с чем-то новым.

Денис Северов, магистр психологии:

Часто психологической причиной является то, что в его жизни произошла какая-то утрата: умер один из близких людей, и мы перестаем искать в чем-то смысл, – мы будто стареем и уходим вниз. Человек перестает видеть смысл в работе, в близких. Тогда появляется ощущение: для чего я нужен дальше? В этот момент происходит психологическое и физическое увядание.