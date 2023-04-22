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В Минске со 102 днём рождения поздравили ветерана Ивана Курындина

22 апреля 2023 15:33
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Новости Беларуси. Беларусь помнит. Подвиг тех, кто воевал за мирное небо над нашей страной, никогда не будет забыт. 22 апреля со 102 днем рождения поздравили ветерана Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске со 102 днём рождения поздравили ветерана Ивана Курындина-1

В Минске со 102 днём рождения поздравили ветерана Ивана Курындина-3

В Минске со 102 днём рождения поздравили ветерана Ивана Курындина-5

Иван Иванович Курындин войну прошел в составе артиллерийских войск. На алтарь войны легли жизни родного и двоюродных братьев полковника. Весть о победе дошла до него только во время взятия Берлина. Теперь парадный пиджак ветерана гордо украшают более 20 наград. День рождения он встретил с улыбкой на лице.  

В Минске со 102 днём рождения поздравили ветерана Ивана Курындина-8

Иван Курындин, ветеран Великой Отечественной войны:  
Ну я не могу даже слов найти, выразить такую благодарность, признательность за все поздравления, которые мне вручили, подарки и так далее. Ну чудесно. Я, наверное, долго жить буду еще.  

В Минске со 102 днём рождения поздравили ветерана Ивана Курындина-11

Поздравить Ивана Ивановича с праздником пришли его друзья, коллеги и представители Белгосфилармонии. На баяне сыграли любимые песни именинника, в основном фронтовые. Помимо пожеланий здоровья и долголетия гости выразили благодарность и надежду на то, что страшные события минувших дней не повторятся.  

# Ветеран войны # общество # Фотофакт

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