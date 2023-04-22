В Минске со 102 днём рождения поздравили ветерана Ивана Курындина

Новости Беларуси. Беларусь помнит. Подвиг тех, кто воевал за мирное небо над нашей страной, никогда не будет забыт. 22 апреля со 102 днем рождения поздравили ветерана Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Иванович Курындин войну прошел в составе артиллерийских войск. На алтарь войны легли жизни родного и двоюродных братьев полковника. Весть о победе дошла до него только во время взятия Берлина. Теперь парадный пиджак ветерана гордо украшают более 20 наград. День рождения он встретил с улыбкой на лице.

Иван Курындин, ветеран Великой Отечественной войны:

Ну я не могу даже слов найти, выразить такую благодарность, признательность за все поздравления, которые мне вручили, подарки и так далее. Ну чудесно. Я, наверное, долго жить буду еще.