Азарёнок: «Вставайте, товарищ Судоплатов! Коновалец и Бандера живы, и им нужно отведать ваших «цукерок»
Тем временем в Европе пытаются забыть Великую Отечественную войну и переписать историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они сносят памятники советскому солдату-освободителю, а в некоторых странах и вовсе запрещают праздновать 9 Мая, тем самым пытаясь стереть память о Великой Победе, и потворствуют возрождению неонацизма. Вряд ли западные элиты можно обвинить в историческом невежестве. Скорее, наоборот, они весьма четко понимают, что и как делают.
Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
Ну вот и все. Латвийская фашистская власть официально запретила празднование 9 Мая. Все. Любые мероприятия – под запретом. Вы думаете, хоть кто-то возмутился? Хоть кто-то из неполживых подал голос в защиту Дня Победы? Хоть одна змагарская, либеральная, западная тушка хоть одно недоумение высказала? Нет. Они тогда проиграли. И сейчас берут реванш.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Сегодня мы видим четко: идет рейх. На нас прут все те же лесные братья, бандеровцы, Запад, немецкие танки с крестами, английский и американский капитал. Ну так надо из пыльного дедовского чулана доставать то, с чем дед победил их тогда. Что же может нам помочь? А что делали наши предки?
Григорий Азаренок:
Первое – Смерш. Военная контрразведка Смерш. Смерть шпионам. Товарищ Абакумов, вставайте. Вновь против нас абвер. Вновь надо выявлять и вычислять врагов, агентов, затаившихся шпионов. Фронт сейчас везде. И на нем не место предателям и агентам врага. Вставайте, товарищ Абакумов!
Что же еще нам нужно? Нам нужен Симонов:
Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать,
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что Родиной мы зовем, –
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь.
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
Помолчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей Родиной не зови.
Пусть фашиста убил твой брат,
Пусть фашиста убил сосед, –
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправдания нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз фашиста убил твой брат, –
Это он, а не ты солдат.
Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Григорий Азаренок:
По другому не скажешь. Вставайте, товарищ Симонов! Враги за границей. И сейчас мы говорим: нам нужен Судоплатов. Вставайте, товарищ Судоплатов. Коновалец и Бандера живы, и им нужно отведать ваших «цукерок». Еще нам нужен Эйзенштейн. Не соплежуйская культурка, а набат.
Григорий Азаренок:
Вставайте, товарищ Эйзенштейн! Гитлер выращен. Гитлер готов.
Александр Проханов, писатель (Россия):
Наряду со Сталиным рождается Гитлер новый. Новый Гитлер. Пускай хохочут над Зеленским: клоун, шут, какой он балаганщик. Это далеко не так. Надо посмотреть, из чего состоит Зеленский, какая в нем могучая амальгама явлений: еврейская мистика, германская языческая мистика, славянская перуническая мистика, христианство – южно-русское православие. Весь огромный западный либеральный мир со всеми великими обнулениями. Все это вместе связано и окружено этой новой цифровой реальностью, искусственным интеллектом. То есть выращивается какой-то новый субъект. Можно сколько угодно хохотать над ним, но если он так смешон, так давайте его победим. Давайте победим этого клоуна! Если у нас такие крепкие ребята. А он крутит всю Европу, всю Европу поставил на колени, на дыбы.
Григорий Азаренок:
Товарищ Жуков, товарищ Берия, товарищ Сталин. Без вас никак. Вставайте! И впереди новый Курск и новый Сталинград. Впереди взятие Варшавы и Берлинская операция. И новый День Победы. Кто не с нами, тот с врагом. Можем повторить!
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