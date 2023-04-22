Азарёнок: «Вставайте, товарищ Судоплатов! Коновалец и Бандера живы, и им нужно отведать ваших «цукерок»

Тем временем в Европе пытаются забыть Великую Отечественную войну и переписать историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они сносят памятники советскому солдату-освободителю, а в некоторых странах и вовсе запрещают праздновать 9 Мая, тем самым пытаясь стереть память о Великой Победе, и потворствуют возрождению неонацизма. Вряд ли западные элиты можно обвинить в историческом невежестве. Скорее, наоборот, они весьма четко понимают, что и как делают. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики». Григорий Азаренок, СТВ:

Ну вот и все. Латвийская фашистская власть официально запретила празднование 9 Мая. Все. Любые мероприятия – под запретом. Вы думаете, хоть кто-то возмутился? Хоть кто-то из неполживых подал голос в защиту Дня Победы? Хоть одна змагарская, либеральная, западная тушка хоть одно недоумение высказала? Нет. Они тогда проиграли. И сейчас берут реванш. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Сегодня мы видим четко: идет рейх. На нас прут все те же лесные братья, бандеровцы, Запад, немецкие танки с крестами, английский и американский капитал. Ну так надо из пыльного дедовского чулана доставать то, с чем дед победил их тогда. Что же может нам помочь? А что делали наши предки?

Григорий Азаренок:

Первое – Смерш. Военная контрразведка Смерш. Смерть шпионам. Товарищ Абакумов, вставайте. Вновь против нас абвер. Вновь надо выявлять и вычислять врагов, агентов, затаившихся шпионов. Фронт сейчас везде. И на нем не место предателям и агентам врага. Вставайте, товарищ Абакумов! Что же еще нам нужно? Нам нужен Симонов: Если ты фашисту с ружьем

Не желаешь навек отдать,

Дом, где жил ты, жену и мать,

Все, что Родиной мы зовем, –

Знай: никто ее не спасет,

Если ты ее не спасешь.

Знай: никто его не убьет,

Если ты его не убьешь.

И пока его не убил,

Помолчи о своей любви,

Край, где рос ты, и дом, где жил,

Своей Родиной не зови.

Пусть фашиста убил твой брат,

Пусть фашиста убил сосед, –

Это брат и сосед твой мстят,

А тебе оправдания нет.

За чужой спиной не сидят,

Из чужой винтовки не мстят.

Раз фашиста убил твой брат, –

Это он, а не ты солдат.

Так убей фашиста, чтоб он,

А не ты на земле лежал,

Не в твоем дому чтобы стон,

А в его по мертвым стоял.

Григорий Азаренок:

По другому не скажешь. Вставайте, товарищ Симонов! Враги за границей. И сейчас мы говорим: нам нужен Судоплатов. Вставайте, товарищ Судоплатов. Коновалец и Бандера живы, и им нужно отведать ваших «цукерок». Еще нам нужен Эйзенштейн. Не соплежуйская культурка, а набат. Григорий Азаренок:

Вставайте, товарищ Эйзенштейн! Гитлер выращен. Гитлер готов.