Жилища для пернатых и увлекательная экскурсия. Активисты «Белой Руси» установили сотню синичников в Минске

Новости Беларуси. Позаботиться не только о красоте города, но и о братьях наших меньших. Активисты «Белой Руси» вместе с семьями сегодня, 22 апреля, установили сотню домиков для пернатых (синичники) в парке Грековой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это посильный вклад в сохранение природного разнообразия региона. Привлекли к трудотерапии и детей. А чтобы юным помощникам было интереснее, на мероприятие пригласили орнитологов. Они провели для ребят экскурсию и рассказали много интересного о птицах.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Акция является традиционной для «Белой Руси». И такого рода акции мы хотим и продолжать, и приумножать. Дело в том, что экологическая активность – это одно из мейнстримных направлений в нашей деятельности, и такого рода проекты мы будем реализовывать, делать это чаще и больше.