Прямой эфир

Жилища для пернатых и увлекательная экскурсия. Активисты «Белой Руси» установили сотню синичников в Минске

22 апреля 2023 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Позаботиться не только о красоте города, но и о братьях наших меньших. Активисты «Белой Руси» вместе с семьями сегодня, 22 апреля, установили сотню домиков для пернатых (синичники) в парке Грековой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жилища для пернатых и увлекательная экскурсия. Активисты «Белой Руси» установили сотню синичников в Минске-1

Это посильный вклад в сохранение природного разнообразия региона. Привлекли к трудотерапии и детей. А чтобы юным помощникам было интереснее, на мероприятие пригласили орнитологов. Они провели для ребят экскурсию и рассказали много интересного о птицах.

Жилища для пернатых и увлекательная экскурсия. Активисты «Белой Руси» установили сотню синичников в Минске-4

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Акция является традиционной для «Белой Руси». И такого рода акции мы хотим и продолжать, и приумножать. Дело в том, что экологическая активность – это одно из мейнстримных направлений в нашей деятельности, и такого рода проекты мы будем реализовывать, делать это чаще и больше.

Жилища для пернатых и увлекательная экскурсия. Активисты «Белой Руси» установили сотню синичников в Минске-7

Такой активный отдых на природе участникам мероприятия точно запомнится надолго. А результаты трудов смогут оценить все посетители парка.

# Белая Русь # общество # Олег Романов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Надо, чтобы каждый работал». Глава ФПБ на субботнике на Кургане Славы говорил о важном для каждого белоруса
22 апреля 2023 14:42

«Надо, чтобы каждый работал». Глава ФПБ на субботнике на Кургане Славы говорил о важном для каждого белоруса

«Слава богу, Двина ушла». Жители Полоцка устраняют последствия паводка
22 апреля 2023 14:40

«Слава богу, Двина ушла». Жители Полоцка устраняют последствия паводка

Владимир Кухарев на субботнике: «Очень много минчан откликнулось на приглашение»
22 апреля 2023 14:22

Владимир Кухарев на субботнике: «Очень много минчан откликнулось на приглашение»