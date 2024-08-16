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Кочанова рассказала детали доклада Президенту

16 августа 2024 13:53
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Александр Лукашенко сегодня, 16 августа, принял с докладом Наталью Кочанову, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания Президента сразу несколько ключевых вопросов. Первый блок касался работы обновленного состава верхней палаты парламента.

После доклада Президенту Наталья Кочанова поделилась подробностями сегодняшнего разговора с журналистами. В частности, как выполняются поручения главы государства по предприятиям МАЗ, «Горизонт», «Мотовело».

Кочанова рассказала детали доклада Президенту-2

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы сегодня ведем контроль за деятельностью этих предприятий, за реализацией проектов, которые на них осуществляются. Хочу сказать, что все идет в графике, даже с опережением. Надеемся, что в ближайшее время «Мотовело» в 2025 году, как было и обещано, заработает на полную мощь: не только само предприятие, но и резиденты технопарка [Минского городского технопарка. – прим. ред.]. Там технопарк создан.

Уже законтрактовано 138 резидентов этого парка. 83 предприятия работают на этой территории разного рода. Ровно так по аналогии будут созданы предприятия на «Горизонте». Основные части задействованы под производство высокотехнологичного оборудования. Это, вы знаете, ноутбуки выпускает это предприятие уже. Остальные эти площади будут сдаваться в аренду для открытия промышленных производств.

# Наталья Кочанова # Предприятия Беларуси

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