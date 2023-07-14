Кочанова посетила деревню в Логойском районе. О каких проблемах рассказали местные жители?

Новости Беларуси. В перспективных сельских населенных пунктах должны быть все условия для жизни. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова в деревне Чуденичи Логойского района, где она ознакомилась с работой объектов социальной инфраструктуры и пообщалась с местными жителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее в материале нашего корреспондента Екатерины Капылович.

Ранним утром визит председателя Совета Республики Натальи Кочановой стал неожиданным для работников местного детского сада. Здесь полным ходом готовятся к началу нового учебного года: сотрудники сами делают косметический ремонт снаружи и внутри здания. Трудолюбие педагогов отмечено особо: им по плечу не только качественно организовать воспитательный процесс, но и быть полезными в благоустройстве.

Татьяна Ставер, заведующий Чуденичским детским садом:

Конечно, эмоции переполняли, это было очень неожиданно. У нас сейчас ремонт, мы все были заняты своими рабочими делами, так скажем, готовимся к новому учебному году. Приезд зарядил нас на более насыщенный труд. Делились местные и наболевшими вопросами. Жители Центральной улицы обеспокоены частыми перебоями в водоснабжении. Подобная ситуация периодические складывается на протяжении всего года. Обращались во все профильные инстанции – проблему исправляют. Но результат кратковременный. После замены насосного оборудования система дает сбой уже через несколько месяцев.

Галина Новицкая:

Мы не знаем, куда уже обращаться. Куда бы мы ни обращались, все вроде бы выслушивают, говорят: да, да, да, мы понимаем. Но в итоге мы без воды. Ни помыться, ни покушать сделать, ничего. Мы очень рады. Куда мы уже не обращались, может, что-то сдвинется с мертвой точки.

Проблема транспортного сообщения – в топе почти у каждого местного жителя. После восьми часов вечера вернуться в родную деревню можно только на такси. Не всегда удобно добираться и до более крупных населенных пунктов. В том числе за покупками. Ассортимент местного магазина оставляет желать лучшего. «Есть вопросы с ассортиментом в магазине». Наталья Кочанова посетила деревню Чуденичи Логойского района.