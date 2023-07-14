Кочанова посетила деревню в Логойском районе. О каких проблемах рассказали местные жители?
Новости Беларуси. В перспективных сельских населенных пунктах должны быть все условия для жизни. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова в деревне Чуденичи Логойского района, где она ознакомилась с работой объектов социальной инфраструктуры и пообщалась с местными жителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробнее в материале нашего корреспондента Екатерины Капылович.
Ранним утром визит председателя Совета Республики Натальи Кочановой стал неожиданным для работников местного детского сада. Здесь полным ходом готовятся к началу нового учебного года: сотрудники сами делают косметический ремонт снаружи и внутри здания. Трудолюбие педагогов отмечено особо: им по плечу не только качественно организовать воспитательный процесс, но и быть полезными в благоустройстве.
Татьяна Ставер, заведующий Чуденичским детским садом:
Конечно, эмоции переполняли, это было очень неожиданно. У нас сейчас ремонт, мы все были заняты своими рабочими делами, так скажем, готовимся к новому учебному году. Приезд зарядил нас на более насыщенный труд.
Делились местные и наболевшими вопросами. Жители Центральной улицы обеспокоены частыми перебоями в водоснабжении. Подобная ситуация периодические складывается на протяжении всего года. Обращались во все профильные инстанции – проблему исправляют. Но результат кратковременный. После замены насосного оборудования система дает сбой уже через несколько месяцев.
Галина Новицкая:
Мы не знаем, куда уже обращаться. Куда бы мы ни обращались, все вроде бы выслушивают, говорят: да, да, да, мы понимаем. Но в итоге мы без воды. Ни помыться, ни покушать сделать, ничего. Мы очень рады. Куда мы уже не обращались, может, что-то сдвинется с мертвой точки.
Проблема транспортного сообщения – в топе почти у каждого местного жителя. После восьми часов вечера вернуться в родную деревню можно только на такси. Не всегда удобно добираться и до более крупных населенных пунктов. В том числе за покупками. Ассортимент местного магазина оставляет желать лучшего.
«Есть вопросы с ассортиментом в магазине». Наталья Кочанова посетила деревню Чуденичи Логойского района.
К каждой проблеме спикер отнеслась с особым вниманием и отметила, что местные органы власти не должны оставаться в стороне существующих вопросов. Им нужно активнее работать с людьми, чтобы сообща поднять на более высокую планку уровень жизни в глубинке.