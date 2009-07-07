Кобринские «Дажынкi» существенно облагородят город (ВИДЕО)

В сюжете СТВ - архитектурно-аграрные планы по благоустройству города.
Деньги они смогут получить на три года под 10%. Это предусматривает Указ Президента.
Президент заявил об этом на торжественном приеме в честь выпускников высших военных учебных заведений.
Эту сенсационную новость распространила британская газета Daily Mirror со ссылкой на слова шофера Майкла Джексона Ала Боумана.
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