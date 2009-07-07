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Кобринские «Дажынкi» существенно облагородят город (ВИДЕО)

07 июля 2009 17:21
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Кобрин станет столицей традиционного осеннего праздника урожая «Дожинки».

В сюжете СТВ - архитектурно-аграрные планы по благоустройству города.

# общество # Государственная политика в области сельского хозяйства

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