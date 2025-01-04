Газовые хранилища Европы будут полностью использованы этой зимой

В то время как трейдеры ожидали потери российских объемов – главного источника поставок для нескольких стран Центральной Европы – сокращение поставок на этой неделе может спровоцировать более быстрый отток из хранилищ, которые служат буфером. Но даже если газ не закончится в ближайшие несколько месяцев, запасы все же немного пополняются за счет других поставщиков, остается открытым вопрос, как страны ЕС войдут в следующий отопительный сезон. Цены на голубое топливо выросли, что делает формирование резервов более затратным. Отметим, запасы по всему Евросоюзу сокращаются самыми быстрыми темпами с 2021 года, когда газовый кризис только начинал назревать.