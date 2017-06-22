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Капсулы с землей из бывших концлагерей «Озаричи» и «Красный берег» заложили в крипте Храма-Памятника в честь Всех Святых

22 июня 2017 18:41
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Новости Беларуси. «Озаричи» был единственным концлагерем, где мирное население содержалось без крова и еды. А в «Красном береге» находились дети, у которых брали кровь для немецких солдат и офицеров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во время оккупации здесь погибли тысячи жителей.

Капсулы с землей из бывших концлагерей «Озаричи» и «Красный берег» заложили в крипте Храма-Памятника в честь Всех Святых-1

Нина Кабанова, участник Великой Отечественной войны:
Была в концлагере.

Нас не кормили, не одевали, не мыли. Так мы питались крапивой, травой, чем могли.

Капсулы с землей из бывших концлагерей «Озаричи» и «Красный берег» заложили в крипте Храма-Памятника в честь Всех Святых-3

Валентина Нехай:
Для меня сегодня очень трагический день. Потому что рядом с капсулой с землей с «Красного берега» находится капсула из концлагеря «Озаричи», через который прошли мои родители. Сегодня нет в живых мамы, нет живых папы, но остались их воспоминания.

И эти воспоминания будут в этой крипте, которую буду посещать я, пока буду жива.

22 июня же во Всехсвятском храме представители нескольких конфессий провели молебен в память о жертвах Великой Отечественной.

# Беларусь помнит

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