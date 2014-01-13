Калашников перед смертью покаялся за создание автомата: скриншот письма

Новости России. Известный оружейный конструктор Михаил Калашников 7 апреля 2013, за полгода до смерти, написал покаянное письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором раскаивался за разработанный им автомат, убивший множество людей во всем мире, сообщают «Известия».Оно было напечатано на машинке с подписью Калашникова.

Михаил Калашников:

Моя душевная боль нестерпима, один и тот же неразрешимый вопрос: коль мой автомат лишал людей жизни, стало быть и я, Михайло Калашников, девяноста три года от роду, сын крестьянки, христианин и православный по вере своей, повинен в смерти людей, пусть даже врага?

Да, увеличивается количество храмов и монастырей на нашей земле, а зло все равно не убывает!.. Добро и зло живут, соседствуют, борются и, что самое страшное, смиряются друг с другом в душах людей — вот к чему я пришел на закате своей земной жизни. Получается какой-то вечный двигатель, который я так хотел изобрести в молодые годы. Свет и тень, добро и зло — две противоположности одного целого, не способного существовать друг без друга? И неужели Всевышний все так и устроил? И человечеству прозябать вечно в таком соотношении?

И меня Господь надоумил приблизиться на склоне лет с помощью моих друзей к святым таинствам Христовым, исповедоваться и причаститься Телом и Кровью Христовыми.

На Вас уповаю в своих грешных раздумьях, на Ваше пастырское слово и Вашу прозорливую мудрость. Смотрю и слушаю Ваши проповеди и ответы на письма мирян, чьи души пребывают в житейских смятениях. Многим Вы помогаете Божьим Словом, люди очень нуждаются в духовной поддержке.

Патриарх ответил Калашникову, что Михаил Тимофеевич являл собой пример патриотизма и правильного отношения к стране. Он добавил, что по поводу ответственности конструктора автомата за гибель людей у Церкви есть вполне определенная позиция: когда оружие служит защите Отечества, Церковь поддерживает и его создателей, и военнослужащих, которые его применяют.

Примечательно, что свой автомат АК-47 Калашников называет в письме «чудо-оружие».

Напомним, Калашников скончался после продолжительной болезни 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни.