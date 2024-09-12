Какую ошибку совершают подростки при выборе профессии – ответила профориентолог

Подъем по будильнику, бесконечные дедлайны и рабочий день от звонка до звонка. Провести всю жизнь на нелюбимой работе, радуясь два раз в месяц, когда приходит зарплата – страшный сон для любого взрослого человека. О том, смириться или искать что-то свое, как найти призвание и работу своей мечты, которая бы приносила не только моральное, но и материальное удовлетворение, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущий ток-шоу:

Вы работаете с подростками. Понятно, что самый идеальный возраст, когда нужно определиться, кем я хочу стать. Как вы считаете, что лучше именно в подростковом возрасте найти ту самую профессию, которая тебе будет интересна всю жизнь или все-таки пройти какой-то негативный опыт, получить жизненный опыт, профессиональный, а потом уже прийти к любимой работе?