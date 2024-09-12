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Какую ошибку совершают подростки при выборе профессии – ответила профориентолог

12 сентября 2024 13:41
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Подъем по будильнику, бесконечные дедлайны и рабочий день от звонка до звонка. Провести всю жизнь на нелюбимой работе, радуясь два раз в месяц, когда приходит зарплата – страшный сон для любого взрослого человека. О том, смириться или искать что-то свое, как найти призвание и работу своей мечты, которая бы приносила не только моральное, но и материальное удовлетворение, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущий ток-шоу:
Вы работаете с подростками. Понятно, что самый идеальный возраст, когда нужно определиться, кем я хочу стать. Как вы считаете, что лучше именно в подростковом возрасте найти ту самую профессию, которая тебе будет интересна всю жизнь или все-таки пройти какой-то негативный опыт, получить жизненный опыт, профессиональный, а потом уже прийти к любимой работе?

Какую ошибку совершают подростки при выборе профессии – ответила профориентолог-2

Екатерина Хмара, профориентолог:
В современное время, глядя на тех людей, на тех именно юношей, девушек, которые сделали выбор – поступили в вузы, ссузы –и понимают, что хотят бросить, я считаю, что все-таки лучше им делать в подростковом возрасте это исследование. Тогда они, даже если не будут задумываться, даже если примут неверное решение… Как они могут принять неверное решение? Тоже это родители, пошли за другом за компанию, университет через дорогу – очень часто такое бывает.

Наталья Надольская:
Если не прислушиваться к родителям, то у нас все будут блогерами, артистами, певцами, актерами. Кто-то должен лечить, кормить.

Подробнее в видео.

# Психология # Наталья Надольская

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