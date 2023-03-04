Каковы амбиции белорусской молодёжи и хотят ли они посвящать себя госслужбе? Обсудили в ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. О том, как стать успешным человеком и попасть в кадровый резерв Мингорисполкома, говорили на площадке ток-шоу «Большой город». Такая возможность представилась участникам проекта «Формула управления столицей». Это шанс для активистов молодежного сектора «Белой Руси» лично понаблюдать за работой руководства Мингорисполкома. Как в самом начале карьеры не бояться ставить перед собой амбициозные цели и кто в этом поможет? Смотрите 5 марта в 10:00.

Городская власть как пример достижения карьерного роста. Как получить возможность погрузиться в рабочий график главного руководителя столицы?

Они на правильном пути, делают правильное дело. Ну и наша задача – оказывать им содействие.

Каковы амбиции молодежи и хотят ли они посвящать себя государственной службе?

Достаточно молодые люди занимают в том числе и руководящие должности. И успешно с этим справляются. Как выбрать самых достойных из всех желающих примерить на себя руководящую должность?

Из 100 человек мы сделали такой интересный отбор. Опыт или просто экскурсия? Как сами участники оценивают возможность провести день с большим начальником?

Побывать целый день с мэром города – если это было бы возможно, нужно собирать огромные экскурсии.

Все за и против. Что нужно учитывать, когда с молодости высоко поднимаешь профессиональную планку, быстро и смело шагаешь по карьерной лестнице?