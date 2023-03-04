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Каковы амбиции белорусской молодёжи и хотят ли они посвящать себя госслужбе? Обсудили в ток-шоу «Большой город»

04 марта 2023 09:23
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Новости Беларуси. О том, как стать успешным человеком и попасть в кадровый резерв Мингорисполкома, говорили на площадке ток-шоу «Большой город». Такая возможность представилась участникам проекта «Формула управления столицей». Это шанс для активистов молодежного сектора «Белой Руси» лично понаблюдать за работой руководства Мингорисполкома.

Как в самом начале карьеры не бояться ставить перед собой амбициозные цели и кто в этом поможет? Смотрите 5 марта в 10:00.

Каковы амбиции белорусской молодёжи и хотят ли они посвящать себя госслужбе? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-1

Городская власть как пример достижения карьерного роста. Как получить возможность погрузиться в рабочий график главного руководителя столицы?

Каковы амбиции белорусской молодёжи и хотят ли они посвящать себя госслужбе? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-4

Они на правильном пути, делают правильное дело. Ну и наша задача – оказывать им содействие.

Каковы амбиции белорусской молодёжи и хотят ли они посвящать себя госслужбе? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-7

Каковы амбиции молодежи и хотят ли они посвящать себя государственной службе?

Каковы амбиции белорусской молодёжи и хотят ли они посвящать себя госслужбе? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-10

Достаточно молодые люди занимают в том числе и руководящие должности. И успешно с этим справляются.

Как выбрать самых достойных из всех желающих примерить на себя руководящую должность?

Каковы амбиции белорусской молодёжи и хотят ли они посвящать себя госслужбе? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-13

Из 100 человек мы сделали такой интересный отбор.

Опыт или просто экскурсия? Как сами участники оценивают возможность провести день с большим начальником?

Каковы амбиции белорусской молодёжи и хотят ли они посвящать себя госслужбе? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-16

Побывать целый день с мэром города – если это было бы возможно, нужно собирать огромные экскурсии.

Каковы амбиции белорусской молодёжи и хотят ли они посвящать себя госслужбе? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-19

Все за и против. Что нужно учитывать, когда с молодости высоко поднимаешь профессиональную планку, быстро и смело шагаешь по карьерной лестнице?

Каковы амбиции белорусской молодёжи и хотят ли они посвящать себя госслужбе? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-22

На них надо смотреть так, как бы ты смотрел на себя, только несколько десятков лет назад.

О том, какие перспективы у акции «Формула управления столицей», смотрите в ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 5 марта, в 10:00.

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# Молодежь Беларуси # общество # Ольга Чемоданова # Владимир Кухарев # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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