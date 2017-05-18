Какой замок можно посетить бесплатно в Международный день музеев?

Новости Беларуси. Международный день музеев отмечают 18 мая в мире. По этому поводу белорусские хранилища подготовили специальные программы. Так, в Мирском замке вход целый день бесплатный. Каждый может посетить выставку «Беларусь в северных войнах ХVII-ХVIII веков». А вечером посетителей приглашают принять участие в интерактивной программе «В гости к Пане Коханку».

В стране работает более полутора сотен музеев, которые не перестают удивлять ценителей искусства. Интерес публики к «высокому» растет с каждым годом. В прошлом году экспозиции посетили почти 6,5 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.