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Какой замок можно посетить бесплатно в Международный день музеев?

18 мая 2017 10:38
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Новости Беларуси. Международный день музеев отмечают 18 мая в мире. По этому поводу белорусские хранилища подготовили специальные программы. Так, в Мирском замке вход целый день бесплатный. Каждый может посетить выставку «Беларусь в северных войнах ХVII-ХVIII веков». А вечером посетителей приглашают принять участие в интерактивной программе «В гости к Пане Коханку».

В стране работает более полутора сотен музеев, которые не перестают удивлять ценителей искусства. Интерес публики к «высокому» растет с каждым годом. В прошлом году экспозиции посетили почти 6,5 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Музеи

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