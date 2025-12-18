Каждый, посмотрев эту программу, там найдёт себя! Делегат ВНС о ключевых приоритетах пятилетки

Главный вопрос, на который предстоит ответить в ходе предстоящего заседания: какими мы хотим видеть себя и свою страну. Программа-2030 – это системный документ, определяющий ключевые приоритеты. С проектом документа делегаты уже хорошо знакомы. Были запущены и площадки для сбора народных инициатив – получено 70 тысяч откликов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Роговцов, проректор Могилевского университета имени А.А. Кулешова, делегат VII Всебелорусского народного собрания: Большое внимание уделяется развитию регионов. Президент, мы видим, в своих рабочих поездках по областям и районам нашей страны уделяет особое внимание улучшению качества жизни простого белоруса, проживающего вне столицы. Кроме того, ставятся амбициозные задачи по реиндустриализации укреплений промышленного или агропромышленного комплекса конкретного региона.

Артур Путято, ректор Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Каждый, посмотрев эту программу, там найдет себя. Вопросы, связанные с развитием человеческого потенциала: образовательная деятельность, это наука. Причем, надо сказать, что красной линией здесь проходит усиление взаимодействия образования, научных направлений с реальным сектором экономики.

Сейчас мы тоже формируем план развития университета на пять лет – бери программу и делай план. Потому что программа конкретная, с механизмами.