Какие белорусские мясные продукты любят китайцы? Ответ вас удивит

Если Россия – классика, то намного больший рынок Поднебесной – порой экзотика. То, что у белорусских покупателей непопулярно, у китайских гурманов идет на ура.

Алла Садовская, заместитель генерального директора агропромышленного комплекса:

Ноги цыплят бройлеров, хрящи, локтевая часть крыла. Это не ходовые позиции Республики Беларусь, поэтому мы являемся одними из основных экспортеров по данному виду продукции. Все зависит от качества, потому что китайцы тоже такой народ, который очень требователен к качеству, к ветеринарно-санитарным нормам. Все выстояли, прошли различные мероприятия. Если раньше логистика была через порты Украины, то после закрытия и введения санкций мы должны были экстренно находить рынки. Мы начали работать через порты, которые были открыты. Можно сказать, что мы в кратчайшие сроки нашли выход. Мы не остановились по экспорту в Китай.

Действительно, санкции перекроили карту экспорта белорусского продовольствия. Но именно в этот момент Пекин открыл перед Минском практически безграничные возможности.