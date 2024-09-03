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Какая статья регламентирует ответственность за клевету в интернете

03 сентября 2024 20:27
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Мы привыкли, что сплетни в основном окружают известных и неординарных личностей, но порой и обычные люди становятся магнитом для зависти. О том, что делать, оказавшись в самом эпицентре чужих домыслов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Многие, кто пишет комментарии какие-то гневные в соцсетях действительно думают, что за это ничего не будет. Создают левые аккаунты какие-то фейковые и думают, что их нельзя будет найти. Все-таки предусмотрена какая-то ответственность за это?

Какая статья регламентирует ответственность за клевету в интернете-2

Алена Матиевич, основатель и учредитель юридической компании:
Не просто предусмотрена ответственность. Именно клевета, которая распространяется в интернете, – это у нас уголовная статья 188. Это действительно на практике. Это практика судов, а не теория – то, что не только штрафы, аресты, ограничение свободы и лишение.

Подробности в видео.

# Закон # Алеся Лакина

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