Какая статья регламентирует ответственность за клевету в интернете

Мы привыкли, что сплетни в основном окружают известных и неординарных личностей, но порой и обычные люди становятся магнитом для зависти. О том, что делать, оказавшись в самом эпицентре чужих домыслов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Многие, кто пишет комментарии какие-то гневные в соцсетях действительно думают, что за это ничего не будет. Создают левые аккаунты какие-то фейковые и думают, что их нельзя будет найти. Все-таки предусмотрена какая-то ответственность за это?