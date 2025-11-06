ГТК: просьба и реальные действия литовской стороны взаимоисключают друг друга

Минск не несет ответственности за негативные последствия закрытия границы Литвой – об этом заявили в МИД Беларуси, комментируя возникшую ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращение Вильнюса по поводу открытия одного пункта пропуска на белорусско-литовской границе поступило в адрес руководства Лидского погранотряда. Однако это произошло напрямую, а не по дипломатическим каналам.

В свою очередь, в Государственном таможенном комитете считают, что на данном этапе просьба и реальные действия литовской стороны взаимоисключают друг друга.