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ГТК: просьба и реальные действия литовской стороны взаимоисключают друг друга

06 ноября 2025 13:37
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Минск не несет ответственности за негативные последствия закрытия границы Литвой – об этом заявили в МИД Беларуси, комментируя возникшую ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращение Вильнюса по поводу открытия одного пункта пропуска на белорусско-литовской границе поступило в адрес руководства Лидского погранотряда. Однако это произошло напрямую, а не по дипломатическим каналам.

В свою очередь, в Государственном таможенном комитете считают, что на данном этапе просьба и реальные действия литовской стороны взаимоисключают друг друга.

# Государственная граница Беларуси # Беларусь-Литва # Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

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