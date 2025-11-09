Руководителю 25 лет! Посмотрели мощное хозяйство под Витебском – какие там зарплаты?

На последнем совещании с участием Александра Лукашенко в Витебске зацепили факты, озвученные и по падежу скота, и по низким показателям в АПК. Особенно на контрасте с тем, что там и Ветакадемия, и биотехнологический кластер строят. На наведение элементарного порядка в Витебской области Президент дал две недели – до 7 ноября. Итоги совсем скоро подведет Комитет госконтроля и даст свою оценку по поручению главы государства. По-журналистски программа «Суровый взгляд» поставила перед собой задачу понять и показать. Потому в середине срока вместе с губернатором приехали просмотреть, что же все-таки происходит. Александр Субботин согласился проехать по окрестностям без заранее очерченного маршрута. Был выходной день, и о нашем приезде, по крайней мере на первую точку, не знал никто.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Мы были на фермах и молочно-товарных комплексах в Городокском районе и в Витебском. Если нас все равно уже рассекретили, то пусть каждая последующая локация будет лучше предыдущей – по нарастающей. Посмотрели все ступени, через которые АПК региона придется пройти, чтобы стать лучшими, если, конечно, Витебская область не сдастся. А таких предпосылок, к счастью, нет. Из того, что я видела. Рейд по фермам с губернатором. Субботин не побоялся показать состояние АПК на Витебщине – самое честное интервью.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Вот так на всех фермах должно быть. Но это дорого-богато. Это они уже, когда у них все получилось там-там-там, они уже начинают вот так вот. Когда все хорошо, можно уже и такими заниматься фишечками.

– Начальник комплекса, помощник начальника. Алена Сырова:

Какие вы молодые!

– У нас общий возраст по хозяйству – 32. Алена Сырова:

А вам сколько?

– По 25. Алена Сырова:

Всю жизнь мечтали в сельском хозяйстве работать?

– Иначе бы не пошли. Александр Субботин:

А родом откуда сами?

– Из Минска.

– Я из Полоцка. Алена Сырова:

Вы сюда переехали?

– Да. Алена Сырова:

На вас посмотрят, как на уникума.

– Пойдем, покажите.

Сергей Рослевич, директор СХП «Мазоловогаз»:

Вот те роботы, система, где доится. Вся панель управления – вон одно лицо и начальника комплекса, и ветврача. Не надо ходить на стадо, анализируя, что у меня делается с утра или вечером. Не, ходить надо, но подсказка для того, что у тебя творится в режиме онлайн – вот. Сколько за день ты можешь надоить, сколько доится на голову, кратность, отказы, сбои, сепарация молока.

Алена Сырова:

Рассказывайте, Саша, как вам досталось такое хозяйство? По какому блату? Александр Воробьев, начальник молочно-товарного комплекса «Калиново» филиала СХП «Мазоловогаз»:

Да не по какому блату. Работала здесь сестра, сейчас находится в декрете. Я по стопам с самого детства тоже здесь находился, приезжал, помогал, приезжал к ней на подразделения. Ну, сразу тянуло как-то. Александр Субботин:

В 2017 году, я еще помню, там как в Городке было, такие же фермы. Их столкнули бульдозером и начали делать – и вот что получилось. Алена Сырова:

И дорого стоил этот проект? Сергей Рослевич:

Где именно вот этот комплекс и новая ферма с четырьмя роботами, 10,2 миллиона. Александр Субботин:

А сколько дойного у вас всего? Сергей Рослевич:

Всего 1 300 по хозяйству. Алена Сырова:

Падежа у вас, наверное, нет?

Александр Воробьев:

В пределах, грубо говоря, жизни. Ну вот недавно, последний случай – язва. Открылось кровотечение. То есть ты это никак не заметишь, ты это никак не увидишь. Это внутри животного. Алена Сырова:

А сколько у вас зарплата у сотрудников? Александр Воробьев:

По-разному, в зависимости от того, они на повременной или на сдельной. Понятно, у меня телятница – есть у них и три с половиной, и больше может выходить. Оператор машинного доения – последняя 1 800. Алена Сырова:

А есть возможность у людей дозаработать?

Александр Воробьев:

Да, у нас доплачиваются за выпойку телят, за помощь в растеле, у нас доплачивается за выявление коров в охоте, чтобы дать списки осеменатору, и она могла произвести. То есть это все ведется, табелируется, а в конце месяца мы подаем это все в бухгалтерию – это доплачивается людям. Алена Сырова:

А скажите, Саша, вот вы слушали совещание, которое было у главы государства? Ну, что думаете? Почему такая ситуация? Александр Воробьев:

Потому что не все добросовестно и ответственно, к сожалению, относятся к своей работе. Ну, где-то из-за финансовых возможностей хозяйства, в первую очередь. Большую роль играет наличие кадров тоже. Но это не стоит забывать. Если есть люди, есть с кем работать, они заинтересованы, им вовремя платят зарплаты, на высоком уровне – люди будут работать. И это позволяет держать все в должном порядке и поддерживать качество. Алена Сырова:

Но кто-то же должен поднимать вот такие фермы, о которых говорили или на которых мы сегодня были. Александр Воробьев:

Один человек это не поднимет никогда. Это команда.