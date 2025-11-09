Руководителю 25 лет! Посмотрели мощное хозяйство под Витебском – какие там зарплаты?
На последнем совещании с участием Александра Лукашенко в Витебске зацепили факты, озвученные и по падежу скота, и по низким показателям в АПК. Особенно на контрасте с тем, что там и Ветакадемия, и биотехнологический кластер строят.
На наведение элементарного порядка в Витебской области Президент дал две недели – до 7 ноября. Итоги совсем скоро подведет Комитет госконтроля и даст свою оценку по поручению главы государства.
По-журналистски программа «Суровый взгляд» поставила перед собой задачу понять и показать. Потому в середине срока вместе с губернатором приехали просмотреть, что же все-таки происходит. Александр Субботин согласился проехать по окрестностям без заранее очерченного маршрута. Был выходной день, и о нашем приезде, по крайней мере на первую точку, не знал никто.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Мы были на фермах и молочно-товарных комплексах в Городокском районе и в Витебском. Если нас все равно уже рассекретили, то пусть каждая последующая локация будет лучше предыдущей – по нарастающей.
Посмотрели все ступени, через которые АПК региона придется пройти, чтобы стать лучшими, если, конечно, Витебская область не сдастся. А таких предпосылок, к счастью, нет. Из того, что я видела.
Рейд по фермам с губернатором. Субботин не побоялся показать состояние АПК на Витебщине – самое честное интервью.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Вот так на всех фермах должно быть. Но это дорого-богато. Это они уже, когда у них все получилось там-там-там, они уже начинают вот так вот. Когда все хорошо, можно уже и такими заниматься фишечками.
– Начальник комплекса, помощник начальника.
Алена Сырова:
Какие вы молодые!
– У нас общий возраст по хозяйству – 32.
Алена Сырова:
А вам сколько?
– По 25.
Алена Сырова:
Всю жизнь мечтали в сельском хозяйстве работать?
– Иначе бы не пошли.
Александр Субботин:
А родом откуда сами?
– Из Минска.
– Я из Полоцка.
Алена Сырова:
Вы сюда переехали?
– Да.
Алена Сырова:
На вас посмотрят, как на уникума.
– Пойдем, покажите.
Сергей Рослевич, директор СХП «Мазоловогаз»:
Вот те роботы, система, где доится. Вся панель управления – вон одно лицо и начальника комплекса, и ветврача. Не надо ходить на стадо, анализируя, что у меня делается с утра или вечером. Не, ходить надо, но подсказка для того, что у тебя творится в режиме онлайн – вот. Сколько за день ты можешь надоить, сколько доится на голову, кратность, отказы, сбои, сепарация молока.
Алена Сырова:
Рассказывайте, Саша, как вам досталось такое хозяйство? По какому блату?
Александр Воробьев, начальник молочно-товарного комплекса «Калиново» филиала СХП «Мазоловогаз»:
Да не по какому блату. Работала здесь сестра, сейчас находится в декрете. Я по стопам с самого детства тоже здесь находился, приезжал, помогал, приезжал к ней на подразделения. Ну, сразу тянуло как-то.
Александр Субботин:
В 2017 году, я еще помню, там как в Городке было, такие же фермы. Их столкнули бульдозером и начали делать – и вот что получилось.
Алена Сырова:
И дорого стоил этот проект?
Сергей Рослевич:
Где именно вот этот комплекс и новая ферма с четырьмя роботами, 10,2 миллиона.
Александр Субботин:
А сколько дойного у вас всего?
Сергей Рослевич:
Всего 1 300 по хозяйству.
Алена Сырова:
Падежа у вас, наверное, нет?
Александр Воробьев:
В пределах, грубо говоря, жизни. Ну вот недавно, последний случай – язва. Открылось кровотечение. То есть ты это никак не заметишь, ты это никак не увидишь. Это внутри животного.
Алена Сырова:
А сколько у вас зарплата у сотрудников?
Александр Воробьев:
По-разному, в зависимости от того, они на повременной или на сдельной. Понятно, у меня телятница – есть у них и три с половиной, и больше может выходить. Оператор машинного доения – последняя 1 800.
Алена Сырова:
А есть возможность у людей дозаработать?
Александр Воробьев:
Да, у нас доплачиваются за выпойку телят, за помощь в растеле, у нас доплачивается за выявление коров в охоте, чтобы дать списки осеменатору, и она могла произвести. То есть это все ведется, табелируется, а в конце месяца мы подаем это все в бухгалтерию – это доплачивается людям.
Алена Сырова:
А скажите, Саша, вот вы слушали совещание, которое было у главы государства? Ну, что думаете? Почему такая ситуация?
Александр Воробьев:
Потому что не все добросовестно и ответственно, к сожалению, относятся к своей работе. Ну, где-то из-за финансовых возможностей хозяйства, в первую очередь. Большую роль играет наличие кадров тоже. Но это не стоит забывать. Если есть люди, есть с кем работать, они заинтересованы, им вовремя платят зарплаты, на высоком уровне – люди будут работать. И это позволяет держать все в должном порядке и поддерживать качество.
Алена Сырова:
Но кто-то же должен поднимать вот такие фермы, о которых говорили или на которых мы сегодня были.
Александр Воробьев:
Один человек это не поднимет никогда. Это команда.
Александр Субботин:
Конечно, переживали. Это в любом случае эксперимент. И мы посетили разные объекты, видели. И в той действительности, в которой мы работаем, всякое: и грязь, и старые фермы, и коровы на привязи. Но это реальная действительность. Но самое главное, что там люди, они, несмотря на воскресенье, работают – кто-то красит, кто-то пилит, кто-то делает ограждения, кто-то подсыпает, ровняет.
Поэтому самое главное, что движение идет. А раз идет движение, то мы придем к тем объектам, которыми мы завершили. По которым даже не скажешь издалека, что это объекты агропромышленного комплекса.
Алена Сырова:
Но вы в своих людей верите?
Александр Субботин:
Да. Ну, я же один из них. Поэтому не верить в себя – значит, зачем здесь быть?