Рейд по фермам с губернатором. Субботин не побоялся показать состояние АПК на Витебщине – самое честное интервью
На последнем совещании с участием Александра Лукашенко в Витебске зацепили факты, озвученные и по падежу скота, и по низким показателям в АПК. Особенно на контрасте с тем, что там и Ветакадемия, и биотехнологический кластер строят.
Беспорядки и падеж скота – итоги совещания в Витебской области здесь.
На наведение элементарного порядка в Витебской области Президент дал две недели – до 7 ноября. Итоги совсем скоро подведет Комитет госконтроля и даст свою оценку по поручению главы государства.
По-журналистски программа «Суровый взгляд» поставила перед собой задачу понять и показать. Потому в середине срока вместе с губернатором приехали просмотреть, что же все-таки происходит. Александр Субботин согласился проехать по окрестностям без заранее очерченного маршрута. Был выходной день, и о нашем приезде, по крайней мере на первую точку, не знал никто.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Мы никого не предупреждали?
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Нет, это и напрягает. Я вас сразу приготовлю. То, что иногда показывают фотографии страшные – бесхозяйственность и так далее, к сожалению, это не бесхозяйственность. Это та ситуация, в которой мы живем и еще как-то получаем товар, продукцию. И наша задача – прийти к тем комплексам, предприятиям переработки, цехам, которые уже гиперсовременные.
Я попробую в конце показать пару, к чему мы уже идем. Мы только в этом году закрыли 20 ферм, где еще в ведро доили. Это, наверное, уже в 90-е было устаревшим, а мы только в этом году их закрыли. Пытаемся скот переводить. Но он уже, конечно, не может под роботов идти и доиться.
Алена Сырова:
Почему вся страна, по сути, смогла перестроиться, а Витебская область нет?
Александр Субботин:
Мы перестраиваемся сейчас, активно пытаемся. Но вы сами видите, что тяжело начать.
Александр Субботин:
Вы старший?
Алексей Орлов, первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Городокского райисполкома:
Да. Так точно.
Александр Субботин:
Много народа?
Алексей Орлов:
У нас каждый день тут субботники.
Александр Субботин:
На удивление люди есть в воскресенье. Смотрите, еще конем он развозит еду и все такое.
Алена Сырова:
А сколько здесь кого живет?
Алексей Орлов:
Здесь два сарая по 190 голов коров дойного стада. Профилакторий на 180 голов. И вот этот на 50. Здесь малыши молочного периода. Здесь именно молочного периода, группа 02, малыши наши. Тут у нас сегодня работает БРСМ по фактуре.
Алена Сырова:
Как у вас с падежом дела?
Алексей Орлов:
Сказать, что его нет, не могу. Но он снижается. Сейчас минусуем к прошлому году. Здесь нормально. По этой ситуации под контроль взяли. На сегодня по этому хозяйству у нас 18 голов. По этому месяцу.
Александр Субботин:
А причина какая?
Алексей Орлов:
Здесь молодые телки, которые оттелились, и крупные приплоды – были разрывы. Не успевали даже довести до мясокомбината. Большие разрывы были, кровопотеря большая. А малыши, которые рождались, у них с легкими проблемы были.
Алена Сырова:
7-го числа здесь уже будет совсем все по-другому?
Алексей Орлов:
Конечно.
Александр Субботин:
Думаете, нет? Неделя прошла, видите, и такое движение. Ну показывайте, куда идем.
Алена Сырова:
Туда.
Александр Субботин:
Кислым не пахнет?
Алена Сырова:
Нет, кислым не пахнет. Запаха здесь нет такого ужасного.
Алексей Орлов:
Довольны. Главное, что они не мычат.
Александр Субботин:
На привязи это, конечно, уже издевательство по новым технологиям, поэтому надо все это дело делать. А сколько у тебя тут на корову получается?
Алексей Орлов:
Сейчас упали, 11 литров было.
Александр Субботин:
Но 11 тоже маловато.
Алексей Орлов:
Задача – до конца года выйти на 13 литров. Минимум.
Александр Субботин:
13, и на 30-й год до 27-30 надо выходить.
Александр Субботин:
Это посносили что-то?
Алексей Орлов:
Да, здесь будет песочница. Планируем под низ бой, здание, что снесли, засыпаем, сверху песчаную подготовку делаем. Ставим ограждение полностью, делаем внутренние дворы.
Алена Сырова:
Давайте, чтобы не быть голословными, мы с вами договоримся. 9 ноября (приехать уже не сможем) вы пришлете нам фотографию, как здесь будет – в этих же локациях – и мы сравним.
Александр Субботин:
Что-то у вас вид не испуганный? Терять нечего, да?
Алексей Орлов:
Честно говоря, что пугаться. У нас каждый день кто-то приезжает. То из комитета, племобъединение приезжает, механики.
Александр Субботин:
Помогают или контролируют?
Алексей Орлов:
Добрым словом поддерживают, конечно. Сами тут, ну что, на кого надеяться? Самим все делать – не надеяться на кого-то. Никто же не сделает, кроме нас.
Александр Субботин:
Таких ферм – 60 %, старых. Пока в таких условиях: подсыпят, подделают, а потом комплекс надо. А здесь все цивильно навести. В этих уже помещениях только телятки, чтобы под крышей были со свободным воздухообменом, и телочки на подращивание.
Алена Сырова:
Обещание сдержали и прислали. Теперь там все выглядит вот так.
Понятно, что не в стенах дело. Хотя и в них тоже. Простите за пафос, бытие определяет сознание. Если вы постоянно в грязи и хаосе, в благополучие будет слабо вериться.