Рейд по фермам с губернатором. Субботин не побоялся показать состояние АПК на Витебщине – самое честное интервью

На последнем совещании с участием Александра Лукашенко в Витебске зацепили факты, озвученные и по падежу скота, и по низким показателям в АПК. Особенно на контрасте с тем, что там и Ветакадемия, и биотехнологический кластер строят. Беспорядки и падеж скота – итоги совещания в Витебской области здесь. На наведение элементарного порядка в Витебской области Президент дал две недели – до 7 ноября. Итоги совсем скоро подведет Комитет госконтроля и даст свою оценку по поручению главы государства. По-журналистски программа «Суровый взгляд» поставила перед собой задачу понять и показать. Потому в середине срока вместе с губернатором приехали просмотреть, что же все-таки происходит. Александр Субботин согласился проехать по окрестностям без заранее очерченного маршрута. Был выходной день, и о нашем приезде, по крайней мере на первую точку, не знал никто.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Мы никого не предупреждали? Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Нет, это и напрягает. Я вас сразу приготовлю. То, что иногда показывают фотографии страшные – бесхозяйственность и так далее, к сожалению, это не бесхозяйственность. Это та ситуация, в которой мы живем и еще как-то получаем товар, продукцию. И наша задача – прийти к тем комплексам, предприятиям переработки, цехам, которые уже гиперсовременные. Я попробую в конце показать пару, к чему мы уже идем. Мы только в этом году закрыли 20 ферм, где еще в ведро доили. Это, наверное, уже в 90-е было устаревшим, а мы только в этом году их закрыли. Пытаемся скот переводить. Но он уже, конечно, не может под роботов идти и доиться. Алена Сырова:

Почему вся страна, по сути, смогла перестроиться, а Витебская область нет? Александр Субботин:

Мы перестраиваемся сейчас, активно пытаемся. Но вы сами видите, что тяжело начать.

Александр Субботин:

Вы старший? Алексей Орлов, первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Городокского райисполкома:

Да. Так точно. Александр Субботин:

Много народа? Алексей Орлов:

У нас каждый день тут субботники. Александр Субботин:

На удивление люди есть в воскресенье. Смотрите, еще конем он развозит еду и все такое.

Алена Сырова:

А сколько здесь кого живет? Алексей Орлов:

Здесь два сарая по 190 голов коров дойного стада. Профилакторий на 180 голов. И вот этот на 50. Здесь малыши молочного периода. Здесь именно молочного периода, группа 02, малыши наши. Тут у нас сегодня работает БРСМ по фактуре.

Алена Сырова:

Как у вас с падежом дела? Алексей Орлов:

Сказать, что его нет, не могу. Но он снижается. Сейчас минусуем к прошлому году. Здесь нормально. По этой ситуации под контроль взяли. На сегодня по этому хозяйству у нас 18 голов. По этому месяцу. Александр Субботин:

А причина какая? Алексей Орлов:

Здесь молодые телки, которые оттелились, и крупные приплоды – были разрывы. Не успевали даже довести до мясокомбината. Большие разрывы были, кровопотеря большая. А малыши, которые рождались, у них с легкими проблемы были.

Алена Сырова:

7-го числа здесь уже будет совсем все по-другому? Алексей Орлов:

Конечно. Александр Субботин:

Думаете, нет? Неделя прошла, видите, и такое движение. Ну показывайте, куда идем. Алена Сырова:

Туда.

Александр Субботин:

Кислым не пахнет? Алена Сырова:

Нет, кислым не пахнет. Запаха здесь нет такого ужасного. Алексей Орлов:

Довольны. Главное, что они не мычат. Александр Субботин:

На привязи это, конечно, уже издевательство по новым технологиям, поэтому надо все это дело делать. А сколько у тебя тут на корову получается? Алексей Орлов:

Сейчас упали, 11 литров было. Александр Субботин:

Но 11 тоже маловато. Алексей Орлов:

Задача – до конца года выйти на 13 литров. Минимум. Александр Субботин:

13, и на 30-й год до 27-30 надо выходить.

Александр Субботин:

Это посносили что-то? Алексей Орлов:

Да, здесь будет песочница. Планируем под низ бой, здание, что снесли, засыпаем, сверху песчаную подготовку делаем. Ставим ограждение полностью, делаем внутренние дворы. Алена Сырова:

Давайте, чтобы не быть голословными, мы с вами договоримся. 9 ноября (приехать уже не сможем) вы пришлете нам фотографию, как здесь будет – в этих же локациях – и мы сравним.

Александр Субботин:

Что-то у вас вид не испуганный? Терять нечего, да? Алексей Орлов:

Честно говоря, что пугаться. У нас каждый день кто-то приезжает. То из комитета, племобъединение приезжает, механики. Александр Субботин:

Помогают или контролируют? Алексей Орлов:

Добрым словом поддерживают, конечно. Сами тут, ну что, на кого надеяться? Самим все делать – не надеяться на кого-то. Никто же не сделает, кроме нас.

Александр Субботин:

Таких ферм – 60 %, старых. Пока в таких условиях: подсыпят, подделают, а потом комплекс надо. А здесь все цивильно навести. В этих уже помещениях только телятки, чтобы под крышей были со свободным воздухообменом, и телочки на подращивание. Алена Сырова:

Обещание сдержали и прислали. Теперь там все выглядит вот так.