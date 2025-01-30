Как в «золотом» возрасте станцевать вальс в замке? Рассказали активные участники балов

Танец – это не только приятное, но еще и очень полезное увлечение. Такая физически интенсивная кардионагрузка. А как с помощью танца можно выражать свои чувства, эмоции? Ведь у нашего тела тоже есть язык и оно тоже умеет говорить. И кто сказал, что у любого вида танца есть какой-то возрастной ограничитель? В ток-шоу «Точки над «i» поговорим о том, как танцы меняют нашу жизнь и вносят в будничную рутину настоящий праздник.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Исторические бальные танцы – это действительно услада для глаз. И отдельный вид настоящего искусства.
Сергей Кривцов, пенсионер, активный участник балов:
Я начал танцевать в 66 лет. Танцую седьмой год. Седьмой год на балах участвую. За этот год мы уже дважды участвовали на балах – в Национальной библиотеке и в Большом театре. У нас практически каждый месяц какие-то выезды. Мы ездим по дворцам, по замкам. За прошлый год мы три раза в Несвиже проводили бал. В Гродненском королевском дворце, в Гомеле. Нам нравится вот этот стиль жизни. Вы представляете, жить так, как жили наши предки раньше. Действительно, культура, общение, эксклюзив. Окунаться вот в это. Мы не ради зрителей это делаем, мы для себя, мы живем в это время.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Женщин я вообще понимаю. Светлана, чтобы такой нарядной постоянно ходить…
Светлана Лобан, активная участница балов:
Я всю жизнь работала с детьми. Сказки, дети, утренники, я вела вечера, и все эти детские утренники. Когда я видела вот этих девочек, у меня сын только один, мне так хотелось побывать в этой роли. И вот когда я задумала только, что я попаду на бал, но я не знаю, как это. А потом, когда я узнала, что надо превратиться в эту Золушку и найти, как вы говорите, наряд... Это вообще отдельная сказка, действительно. Я хочу вам сказать, что за время подготовки бала я познакомилась со столькими людьми. Это интересные портнихи, это была «крестная», которая мне сделала первое шикарное бальное платье белое. Это было ощущение, вот я как будто бы заново родилась, честно могу сказать. Я хочу сказать, что каждый возраст, каждый юбилей дает толчок к следующему. И вот когда мне исполнилось 60, я подумала, детям я уже дала многое, а что у меня впереди? Ну то, что это будет бал, «Золушка» и далее, ну я никогда не могла подумать. И вот за год я побывала в Оперном, а потом за год я освоила, наверное, 40 танцев этих исторических.
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