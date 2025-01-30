Как в «золотом» возрасте станцевать вальс в замке? Рассказали активные участники балов

Танец – это не только приятное, но еще и очень полезное увлечение. Такая физически интенсивная кардионагрузка. А как с помощью танца можно выражать свои чувства, эмоции? Ведь у нашего тела тоже есть язык и оно тоже умеет говорить. И кто сказал, что у любого вида танца есть какой-то возрастной ограничитель? В ток-шоу «Точки над «i» поговорим о том, как танцы меняют нашу жизнь и вносят в будничную рутину настоящий праздник.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Исторические бальные танцы – это действительно услада для глаз. И отдельный вид настоящего искусства.

Сергей Кривцов, пенсионер, активный участник балов:

Я начал танцевать в 66 лет. Танцую седьмой год. Седьмой год на балах участвую. За этот год мы уже дважды участвовали на балах – в Национальной библиотеке и в Большом театре. У нас практически каждый месяц какие-то выезды. Мы ездим по дворцам, по замкам. За прошлый год мы три раза в Несвиже проводили бал. В Гродненском королевском дворце, в Гомеле. Нам нравится вот этот стиль жизни. Вы представляете, жить так, как жили наши предки раньше. Действительно, культура, общение, эксклюзив. Окунаться вот в это. Мы не ради зрителей это делаем, мы для себя, мы живем в это время. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Женщин я вообще понимаю. Светлана, чтобы такой нарядной постоянно ходить…