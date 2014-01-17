Как в деревне Воргутьево Могилевской области настоящую зиму переживают всего 7 пенсионеров

Новости Беларуси. Если в городах на борьбу со снегопадами выходят десятки единиц спецтехники, то в отдаленных населенных пунктах людям приходится сражаться со стихией самостоятельно. В деревне Воргутьево Могилевской области, например, всего 7 жителей. Но оптимизма местным пенсионерам не занимать. Поддерживают добрососедские отношения, ходят друг к другу в гости, устраивают совместные киносеансы.

Своих соседей Збружинских Александра Адамовна навещает часто. За чашкой чая односельчане любят посмотреть фильмы о войне. Поддерживать добрые отношения жителям деревни Воргутьево сам Бог велел. Это раньше было порядка сотни дворов, а сейчас осталось всего-то 7 пенсионеров.

Александра Алехнович:

Я же ему говорю: «Будем дружить?» «Будем». Такой парень, чего же не дружить. Может, немного и ревнует.

Кроме кур, кошек и собак местные старожилы никого не держат. На участках выращивают разве что картофель, да зерновые. Говорят, возраст уже не тот. Но скучать себе не позволяют, помогают друг другу.

Мария Збружинская:

Собираемся на Новый год, отмечаем, с Днем рождения поздравляем. Мы с соседями дружим, чай попьем, телевизор посмотрим.

До райцентра – порядка 30 километров. Местность отдаленная, но не забытая. Почтальон регулярно приносит свежую прессу и пенсию. Дважды в неделю приезжает автолавка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Збружинский:

Регулярно, в понедельник и четверг, приезжает автолавка. Что закажем, все привозят: макароны, рис. Что нужно для дома.

Но самый долгожданный гость в Воргутьево – Надежда Николаевна. Соцработник здесь, как говорится, свой человек. Дрова принесет, за водой сходит, расскажет, что в стране и мире нового.

Надежда Деревяго, социальный работник Круглянского районного центра социального обслуживания населения:

Деревня, конечно, в отдаленности, им поддержка от нас всех нужна, все мы приходим. Они у нас защищены все равно, они не одни. Я привыкла, они мне как родители. Они меня ждут, и я стараюсь и бегу к ним.

Последние снегопады внесли свои коррективы в жизнь воргутьевских пенсионеров. Роман Адамович – один из двух мужчин на деревне – помогает расчищать дворы от снега соседям. Синоптики обещают морозы, говорят местные жители, но с таким теплым добрососедством никакая стужа не страшна.