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За участие в несанкционированных акциях 13 сентября задержаны несколько сотен человек

14 сентября 2020 08:19
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Новости Беларуси. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 13 сентября в Беларуси задержаны 774 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них более 500 – в Минске. По информации МВД, в протестных акциях по всей стране участвовали около 22 тысяч человек.

За участие в несанкционированных акциях 13 сентября задержаны несколько сотен человек-1

По призыву известного польского Telegram-канала «несогласные» пошли в один из жилых микрорайонов столицы – по четко обозначенным маршрутам и полностью подчиняясь зарубежным инструкциям. Уже никого не удивляет огромное количество нетрезвых людей на таких мероприятиях. В очередной раз некоторые родители решили взять с собой детей.  

За участие в несанкционированных акциях 13 сентября задержаны несколько сотен человек-4

В отличие от прошлых выходных дней вчера вновь появился боевой элемент. Была задержана группа людей с битами: перед спецтехникой разбрасывали шипы и всеми способами старались провоцировать правоохранителей на силовые действия.  

За участие в несанкционированных акциях 13 сентября задержаны несколько сотен человек-7

К слову, на одно видео попала работа координатора протестов. Он выстраивал ряды протестующих, давал команды и инструкции.   

За участие в несанкционированных акциях 13 сентября задержаны несколько сотен человек-10

Несмотря на скопление людей, правоохранители смогли обеспечить общественную безопасность. Удалось избежать массовых столкновений, как бы того не хотели заграничные кураторы протестов.  

Стоит отметить, что в очередной раз якобы стихийные митинги завершаются как по расписанию – ровно в 18:00, что еще раз подтверждает их управляемость.   

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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