За участие в несанкционированных акциях 13 сентября задержаны несколько сотен человек

Новости Беларуси. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 13 сентября в Беларуси задержаны 774 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них более 500 – в Минске. По информации МВД, в протестных акциях по всей стране участвовали около 22 тысяч человек.

По призыву известного польского Telegram-канала «несогласные» пошли в один из жилых микрорайонов столицы – по четко обозначенным маршрутам и полностью подчиняясь зарубежным инструкциям. Уже никого не удивляет огромное количество нетрезвых людей на таких мероприятиях. В очередной раз некоторые родители решили взять с собой детей.

В отличие от прошлых выходных дней вчера вновь появился боевой элемент. Была задержана группа людей с битами: перед спецтехникой разбрасывали шипы и всеми способами старались провоцировать правоохранителей на силовые действия.

К слову, на одно видео попала работа координатора протестов. Он выстраивал ряды протестующих, давал команды и инструкции.